< sekcia Regióny
Novohradský folklórny festival bude hostiť päť zahraničných súborov
Hlavný program v Lučenci sa začne v piatok 24. júla.
Autor TASR
Lučenec 12. júla (TASR) - Za účasti piatich zahraničných súborov sa od 22. do 26. júla uskutoční jubilejný 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival CIOFF. Počas piatich dní ponúkne bohatý program v mestách a obciach na slovenskej aj maďarskej strane historického regiónu Novohrad. TASR o tom informoval riaditeľ festivalu Stanislav Spišiak.
„Festival prinesie vystúpenia domácich i zahraničných folklórnych súborov, výstavy, interaktívne a vzdelávacie programy, remeselný jarmok, etnografické prednášky, prehliadky ľudových hudieb, ľudové veselice i ďalšie podujatia pre širokú verejnosť,“ uviedol Spišiak.
Hlavný program v Lučenci sa začne v piatok 24. júla. V amfiteátri vystúpia regionálne folklórne kolektívy a sólisti v programe Vedno, ktorý je vyznaním novohradskému folklóru, tradíciám a zvykom. Predstavia sa v ňom účinkujúci všetkých vekových kategórií. Druhú časť večera obohatí vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica.
V sobotu 25. júla sa festival začne podvečerným krojovaným sprievodom ulicami mesta. Nasledovať bude galaprogram všetkých zahraničných folklórnych súborov, po ktorom vystúpi Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK). Večer vyvrcholí ľudovou veselicou s tradičnou hudbou.
Sprievodný program Objatie Novohradu prinesie festivalovú atmosféru aj do ďalších miest a obcí. V piatok a počas víkendu sa podujatia uskutočnia okrem Lučenca aj vo Fiľakove, Haliči a Budinej. Cieľom projektu je priblížiť zahraničných folkloristov aj obyvateľom menších obcí na slovenskej i maďarskej strane Novohradu. Festival vyvrcholí v nedeľu 26. júla záverečným galaprogramom zahraničných folklórnych súborov v maďarskej obci Bánk.
„Festival prinesie vystúpenia domácich i zahraničných folklórnych súborov, výstavy, interaktívne a vzdelávacie programy, remeselný jarmok, etnografické prednášky, prehliadky ľudových hudieb, ľudové veselice i ďalšie podujatia pre širokú verejnosť,“ uviedol Spišiak.
Hlavný program v Lučenci sa začne v piatok 24. júla. V amfiteátri vystúpia regionálne folklórne kolektívy a sólisti v programe Vedno, ktorý je vyznaním novohradskému folklóru, tradíciám a zvykom. Predstavia sa v ňom účinkujúci všetkých vekových kategórií. Druhú časť večera obohatí vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica.
V sobotu 25. júla sa festival začne podvečerným krojovaným sprievodom ulicami mesta. Nasledovať bude galaprogram všetkých zahraničných folklórnych súborov, po ktorom vystúpi Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK). Večer vyvrcholí ľudovou veselicou s tradičnou hudbou.
Sprievodný program Objatie Novohradu prinesie festivalovú atmosféru aj do ďalších miest a obcí. V piatok a počas víkendu sa podujatia uskutočnia okrem Lučenca aj vo Fiľakove, Haliči a Budinej. Cieľom projektu je priblížiť zahraničných folkloristov aj obyvateľom menších obcí na slovenskej i maďarskej strane Novohradu. Festival vyvrcholí v nedeľu 26. júla záverečným galaprogramom zahraničných folklórnych súborov v maďarskej obci Bánk.