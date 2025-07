Novohradský folklórny festival privíta súbory z USA či Slovinska

Lučenec 17. júla (TASR) - V regióne Novohrad sa koncom júla uskutoční už 29. ročník medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu. Päť dní trvajúce podujatie prinesie kultúrny program do viacerých miest a obcí v slovenskej aj maďarskej časti regiónu, divákom sa predstavia i zahraniční hostia. TASR o tom informoval odborný pracovník kultúrno-osvetových činností Novohradského osvetového strediska (NOS) Ján Šnúrik.



Medzinárodný Novohradský folklórny festival sa bude konať od 23. do 27. júla. Slávnostné otvorenie festivalu sa uskutoční tradične pod hradom Šomoška, v nasledujúcich dňoch sa program presunie aj do Lučenca, Fiľakova, Poltáru a obcí Divín, Halič a Budiná. V Maďarsku sa festival bude konať v Šalgotarjáne a v obciach Mihálygerge a Bánk.



Na Novohradskom folklórnom festivale sa divákom v rôznych programoch predstavia slovenské i maďarské kolektívy. Tradície a folklór iných národov budú v rámci aktuálneho ročníka prezentovať folklórne súbory z amerických štátov Utah a Idaho a tiež zoskupenia z Poľska, Severného Macedónska a Slovinska.



„Neodmysliteľnou súčasťou festivalu je pestrý krojovaný sprievod účinkujúcich a následný krásny galaprogram v amfiteátri v Lučenci. K festivalu patria aj sprievodné podujatia v podobe výstav, jarmoku tradičných remesiel, tvorivá dielňa, dom tanca, gastronómia, erudované rozhovory, stretnutia odborníkov a mnoho iného,“ uviedol riaditeľ NOS Stanislav Spišiak.



Súčasťou sprievodného programu festivalu bude napríklad exteriérová výstava Obrázky zo života ľudu novohradského v lučeneckom mestskom parku či výstava krojovaných bábik v Dome Matice Slovenskej v Lučenci. Záverečný galaprogram festivalu je naplánovaný na nedeľu 27. júla v maďarskej obci Bánk.



Medzinárodný Novohradský folklórny festival organizuje Novohradské osvetové stredisko v spolupráci so samosprávami a ďalšími partnermi. Podujatie je členom národnej sekcie Medzinárodnej rady organizátorov festivalov folklóru a tradičného umenia (CIOFF).