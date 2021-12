Novomestskú priemyslovku modernizujú

Nové Mesto nad Váhom 15. decembra (TASR) – Zníženie energetickej náročnosti budovy, rekonštrukciu rozvodov a modernizáciu praktického vyučovania priniesli investície Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) do modernizácie Strednej priemyselnej školy (SPŠ) v Novom Meste nad Váhom. Školu čaká aj modernizácia telocviční.



Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, väčšinu takmer zo štvormiliónovej investície do školy tvoria financie z krajského rozpočtu, časť kraj získal z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a Fondu na podporu športu.



V prvej etape modernizácie budovy sa podľa neho za dva milióny eur znížila energetická náročnosť budovy. „Vymenila sa strecha, zateplil obvodový plášť budovy, zmodernizovali sa kúrenie a vzduchotechnika v kuchyni a jedálni. Projekt bude pokračovať II. etapou, v pláne je rekonštrukcia vnútorných rozvodov a sietí,“ povedal Baška.



Ďalších 1,2 milióna eur z IROP použil kraj na modernizáciu praktického vyučovania. Do stavebných úprav investoval TSK viac ako 600.000 eur, rovnaká suma pôjde na prístrojové vybavenie. Asi 700.000 eur bude stáť modernizácia dvoch telocviční, dokončiť by ju mali pred letom budúceho roka. Financie TSK získal z Fondu na podporu športu.