Novootvorené košické Kino pod hviezdami si pripomenie jubileum RTVS

Bratislava 23. augusta (TASR) - Novootvorené košické Kino pod hviezdami si na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne pripomenie okrúhle jubileum RTVS. TASR o tom informoval Radomír Brhlík z Be Well Media.



"Po úspešných večeroch v Bratislave, kde sa stretlo viac ako 1800 divákov, pokračuje leto slovenského filmu v metropole východu," vyhlásil. Kino bude od 23. do 26. augusta premietať zadarmo.



Počas prvého večera si budú môcť diváci zaspomínať na vysielanie Košického televízneho štúdia RTVS, ktoré oslavuje 60. výročie pravidelného vysielania. "Práve tu vznikli populárne formáty Správny kľúč, Drišľakoviny, Talentárium, Klipmánia či Zlatá brána," priblížil Brhlík.



Slávnostný večer v historickom centre mesta bude pokračovať projekciou slovenského filmu Záhrada režiséra Martina Šulíka. Počas košického filmového maratónu uvidia diváci aj ďalšie ocenené snímky, ako Muzika režiséra Juraja Nvotu, Kandidát režiséra Jonáša Karáseka a Čiara režiséra Petra Bebjaka.



"Každý deň pred premietaním si budú môcť fanúšikovia slovenskej kinematografie pozrieť ukážky z prichádzajúcich snímok Piargy, Vitaj doma, brate!, Perinbaba a dva svety, Bonjour Mon Amour, Obeť, Indián, Fetty, Arvéd, Slovo, Svetlonoc," dodal Brhlík.