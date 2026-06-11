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Novootvorený areál Tuláčikovo dáva druhú šancu zachráneným zvieratám
Tuláčikovo vzniklo ako odpoveď na rastúcu potrebu poskytovať kvalitnú starostlivosť čoraz väčšiemu počtu zvierat, ktoré potrebujú pomoc.
Autor TASR
Brezno 11. júna (TASR) - Občianske združenie (OZ) Útulok Tuláčik v Brezne v týchto dňoch otvorilo nový areál Tuláčikovo s cieľom zabezpečiť lepšie podmienky pre opustené, týrané a zachránené zvieratá. Nachádza sa na Staničnej ulici a rozprestiera sa na ploche 15.000 štvorcových metrov. Podľa OZ patrí medzi najmodernejšie a najväčšie priestory na Slovensku.
„Otvorenie Tuláčikova je splneným snom celého nášho tímu. Je výsledkom dlhoročnej práce, podpory verejnosti, dobrovoľníkov, partnerov a všetkých ľudí, ktorým osud opustených zvierat nie je ľahostajný. Veríme, že nový areál pomôže zachrániť ešte viac životov a prinesie zvieratám bezpečie,“ uviedla zakladateľka OZ Jana Kokavcová.
Tuláčikovo vzniklo ako odpoveď na rastúcu potrebu poskytovať kvalitnú starostlivosť čoraz väčšiemu počtu zvierat, ktoré potrebujú pomoc. Útulku umožní rozšíriť svoje kapacity, zlepšiť podmienky pre rehabilitáciu a socializáciu psov a zároveň vytvoriť príjemné prostredie pre návštevníkov, dobrovoľníkov a budúcich adoptívnych majiteľov. Nové priestory ponúkajú vyhrievané podlahy, v areáli sa okrem iného nachádza i jazierko a celý komplex predstavuje významný krok v rozvoji starostlivosti o zvieratá na Horehroní.
Podľa Kokavcovej je Tuláčikovo viac než len nový areál. Je to miesto, kde chcú spájať rodiny, deti, milovníkov prírody a zvierat. Útulok Tuláčik pôsobí v Brezne od roku 2009 a za roky svojej existencie pomohol viac ako 13.000 zvieratám nájsť nový domov.
„Keď sme pred rokmi začínali pomáhať opusteným, týraným a nechceným zvieratám, naším cieľom bolo dať im druhú šancu na život. Každý zachránený psík, nájdená rodina a každý šťastný príbeh nám dodávali silu pokračovať ďalej. Postupne sme si však uvedomili, že pomoc zvieratám nie je len o poskytovaní starostlivosti. Je aj o budovaní vzťahu medzi ľuďmi a zvieratami, o vzdelávaní, porozumení a vytváraní priestoru, kde sa tieto svety môžu prirodzene stretávať,“ doplnila Kokavcová.
„Otvorenie Tuláčikova je splneným snom celého nášho tímu. Je výsledkom dlhoročnej práce, podpory verejnosti, dobrovoľníkov, partnerov a všetkých ľudí, ktorým osud opustených zvierat nie je ľahostajný. Veríme, že nový areál pomôže zachrániť ešte viac životov a prinesie zvieratám bezpečie,“ uviedla zakladateľka OZ Jana Kokavcová.
Tuláčikovo vzniklo ako odpoveď na rastúcu potrebu poskytovať kvalitnú starostlivosť čoraz väčšiemu počtu zvierat, ktoré potrebujú pomoc. Útulku umožní rozšíriť svoje kapacity, zlepšiť podmienky pre rehabilitáciu a socializáciu psov a zároveň vytvoriť príjemné prostredie pre návštevníkov, dobrovoľníkov a budúcich adoptívnych majiteľov. Nové priestory ponúkajú vyhrievané podlahy, v areáli sa okrem iného nachádza i jazierko a celý komplex predstavuje významný krok v rozvoji starostlivosti o zvieratá na Horehroní.
Podľa Kokavcovej je Tuláčikovo viac než len nový areál. Je to miesto, kde chcú spájať rodiny, deti, milovníkov prírody a zvierat. Útulok Tuláčik pôsobí v Brezne od roku 2009 a za roky svojej existencie pomohol viac ako 13.000 zvieratám nájsť nový domov.
„Keď sme pred rokmi začínali pomáhať opusteným, týraným a nechceným zvieratám, naším cieľom bolo dať im druhú šancu na život. Každý zachránený psík, nájdená rodina a každý šťastný príbeh nám dodávali silu pokračovať ďalej. Postupne sme si však uvedomili, že pomoc zvieratám nie je len o poskytovaní starostlivosti. Je aj o budovaní vzťahu medzi ľuďmi a zvieratami, o vzdelávaní, porozumení a vytváraní priestoru, kde sa tieto svety môžu prirodzene stretávať,“ doplnila Kokavcová.