Novopostavenú škôlku v Cakove zatiaľ neotvoria

Cakov 28. augusta (TASR) – V obci Cakov v okrese Rimavská Sobota začiatkom roka skolaudovali novopostavenú materskú školu (MŠ) s kapacitou pre približne 50 detí. V septembri ju však neotvoria, obci totiž chýbajú financie na nákup vybavenia a zariadenia škôlky. Pre TASR to uviedol starosta obce Karol Bari.



Na projekte novej škôlky pracovali v obci takmer štyri roky, priblížil pre TASR Bari. Na jej výstavbu získali dotáciu z európskych zdrojov vo výške 325.000 eur, na dofinancovanie projektu si samospráva zobrala i úver vo výške viac ako 45.000 eur. Budovu úspešne skolaudovali v januári.



"Projekt však nezahŕňal vnútorné vybavenie, škôlku nevieme zariadiť. Museli sme si zobrať úver na neoprávnené výdavky projektu, na vnútorné vybavenie už financie nemáme," skonštatoval Bari. Ako dodal, obec by na nákup nábytku, vybavenia kuchyne a ďalšieho zariadenia potrebovala približne 30.000 eur.



Starosta uviedol, že o probléme samospráva diskutovala aj s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Jednou z možností je podľa jeho slov vybaviť MŠ použitým nábytkom, ktorý by obci darovali napríklad občianske združenia, povoliť by to však museli hygienici.



Ako skonštatoval starosta, na juhu okresu Rimavská Sobota je problém s nedostačujúcimi kapacitami v predškolských zariadeniach, nová dvojtriedna škôlka tak mala slúžiť aj pre deti zo susedných obcí. Deti z Cakova však museli rodičia nakoniec zapísať do MŠ v okolí.