Novopostavený most v Trstenej na Orave už slúži motoristom

Trstená 26. augusta (TASR) – Novopostavený most na ceste I/59 ponad rieku Oravica v meste Trstená už môžu využívať motoristi. Slovenská správa ciest (SSC) ho vo štvrtok odovzdala do užívania verejnosti spolu s lávkou a chodníkom. Cena diela sa vyšplhala na takmer 1,3 milióna eur. TASR o tom informoval Martin Guzi z komunikačného odboru SSC.



Práce na moste sa začali 16. júla 2020. Ešte do začiatku zimy stihol vysúťažený zhotoviteľ urobiť založenie mosta, osadil oceľové nosníky, zadebnil mostovku a položil betonársku výstuž na celú nosnú dosku mosta. Ako zhodnotil Guzi, po zime práce mohli obnoviť až v polovici mája. „Pre nízke teploty nosnú dosku alebo aj mostovku nemohli zabetónovať, pretože ide o integrovanú nosnú konštrukciu. V tomto roku sa tak pokračovalo v betónovaní nosnej dosky, mostovky, úprave chodníkov a vozovky,“ priblížil.



Nový integrovaný jednopoľový mostný objekt postavila spoločnosť MBM – GROUP Námestovo. Projekt zároveň priniesol verejnosti úpravu vozovky v dĺžke 255 metrov, úpravu exteriérových chodníkov, výstavbu nového chodníka, opevnenie svahu brehu a prekládku verejného osvetlenia.



„Som veľmi rada, že sa túto stavbu podarilo zrealizovať rýchlo a kvalitne, signalizuje to systémové zefektívnenie budovania cestnej infraštruktúry v poslednom období. Podľa zhotoviteľa by mal most pri kvalitnej údržbe obyvateľom slúžiť sto rokov,“ uviedla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.



Výstavbe predchádzalo uzatvorenie starého mosta pre jeho dezolátny stav v októbri 2019 a jeho následné zrútenie v marci 2020. K zraneniam ľudí vtedy nedošlo.