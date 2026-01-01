< sekcia Regióny
Novoročné oslavy si na košickej Hlavnej ulici užilo asi 12.000 ľudí
Na pódiu pri súsoší Immaculata sa pod moderátorským dohľadom Richarda Herrgotta postupne predstavili Viva ITALIA, GeRock Kabát revival, Bon Jovi revival, DJ PEPO a ďalší interpreti.
Autor TASR
Košice 1. januára (TASR) - Silvestrovskú oslavu pod otvoreným nebom si na Hlavnej ulici v Košiciach aj napriek chladnému počasiu užilo odhadom až 12.000 návštevníkov. Informoval o tom hovorca mesta Dušan Tokarčík s tým, že zatiaľ čo sa ľudia veselili a odpočítavali koniec starého a začiatok nového roka, na svet sa už pýtala aj prvá Košičanka. Malá Katarínka sa narodila v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura krátko pred 3.00 h.
Na pódiu pri súsoší Immaculata sa pod moderátorským dohľadom Richarda Herrgotta postupne predstavili Viva ITALIA, GeRock Kabát revival, Bon Jovi revival, DJ PEPO a ďalší interpreti. Návštevníkov zahriala nielen pestrá hudobná ponuka, ale aj dobroty vo vianočných stánkoch a primátorský punč. „Ďakujem všetkým, ktorí aj na sklonku roka prispeli prostredníctvom nášho punču na dobrú vec. Výslednú vyzbieranú sumu zatiaľ neprezradím, ale už dnes vieme, že sa nám podarilo prekonať minuloročný rekordný výťažok vo výške 34.040 eur,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček. Peniaze poputujú na nákup materiálov a zariadení, či podporu úhrad nákladov spojených s prevádzkovaním neziskovej organizácie Sociálne bývanie, pacientskej organizácii Liga proti osteoporóze Slovensko - Klub osteoporózy v Košiciach, neziskovej organizácii Empatia plus a občianskemu združeniu Hrdlička.
Prvá Košičanka pri narodení vážila 3760 gramov a mala 49 centimetrov. Je druhorodeným dieťatkom v rodine. Doma sa na ňu teší 2,5-ročný braček. „Pôvodný termín pôrodu bol 30. december, teda šanca, že dcérka bude novoročným bábätkom bola veľká, no nepredpokladala som, že sa vypýta na svet v prvých hodinách nového roka,“ povedala spokojná mamka, tiež Katarína. Primátor jej osobne gratuloval a odovzdal aj finančný dar a ďalšie darčeky. „Pre každého rodiča sú to mimoriadne silné okamihy v našich životoch. Želám Katarínke aj jej rodičom hlavne zdravie, a aby ste spolu strávili veľa nezabudnuteľných chvíľ,“ dodal Polaček.
