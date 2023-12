Novoročné oslavy v Nízkych Tatrách bude kontrolovať stráž prírody

Demänovská Dolina 21. decembra (TASR) - Oslavy príchodu nového roka bude vo vybraných lokalitách na území Nízkych Tatier kontrolovať stráž prírody s políciou. Rozhodnutie padlo po skúsenostiach s využívaním pyrotechniky z minulých rokov. Zamerajú sa napríklad na Demänovskú Dolinu či Donovaly. Na sociálnej sieti o tom informovala Správa Národného parku Nízke Tatry (NAPANT).



"Nadmerný hluk spôsobený výbuchom zábavnej pyrotechniky pôsobí ohlušujúco a v horskom teréne s hlbokými dolinami vytvára echo efekt. Zažívaný stres voľne žijúcich zvierat sa tak znásobuje a zvieratá takéto situácie pudovo riešia útekom v snahe skryť sa do bezpečia. V tme tak môžu narážať do konárov, stromov alebo môžu spadnúť zo skál," priblížili ochranári s tým, že mnohé prípady sa končia zraneniami s fatálnymi následkami.



Ohňostroje znečisťujú ovzdušie zmesou tuhých častíc a toxických chemikálií. Okrem oxidov síry a dusíka sa do životného prostredia dostávajú chemické prvky a ťažké kovy, ktoré nepodliehajú rozkladu a kontaminujú pôdu a vodné zdroje. Rovnako sa ukladajú v živých organizmoch a škodia zdraviu. Správa NAPANT-u preto apeluje na verejnosť, aby nepoužívali pyrotechniku ako formu zábavy počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov a silvestrovskej noci. Namiesto ohňostrojov odporúča použiť jemnejšie alternatívy, napríklad prskavky, sviečky či hologramy.



Ochranári zároveň upozornili, že za odpálenie ohňostroja na území národného parku a jeho ochranného pásma môže byť udelená bloková pokuta do výšky 300 eur, v priestupkovom konaní až do 3300 eur. V prípade právnickej osoby ide o sumu nad 9900 eur.