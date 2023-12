Novoročný ohňostroj nahradí v Prešove svetelno-laserová šou

Prešov 31. decembra (TASR) - Program spojený s privítaním nového roka sa na Hlavnej ulici v Prešove začne v nedeľu o 21.30 h koncertom hudobnej skupiny Puding pani Elvisovej. Pokračovať bude vystúpením kapely HEX o 23.00 h a od polnoci bude Prešovčanov aj návštevníkov mesta zabávať DJ Lieskovský. Ohňostroj nahradí svetelno-laserová šou. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová.



Mestská polícia v súvislosti s novoročnými oslavami apeluje na občanov, aby boli pri manipulácii s ohňostrojmi a petardami obzvlášť opatrní. Podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov je na jeho území možné používať zábavnú pyrotechniku len od 31. decembra od 22.00 h do 1. januára do 3.00 h.



"Po zvyšok roka je to z dôvodu ochrany verejného poriadku bez predošlého súhlasu mesta zakázané. Rovnako je zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, TI a PI na území mesta Prešov vo vzdialenosti menšej ako 50 metrov od steny bytovej budovy," uviedla Rácová.



Mestská polícia zároveň upozorňuje, že používanie zábavnej pyrotechniky v inom čase, ako je povolené, je priestupkom proti verejnému poriadku a za takéto konanie hrozí uloženie sankcie.



"Od budúceho roka bude obmedzený predaj a upravené používanie vybraných kategórií pyrotechniky, a to na základe novely zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, ktorú schválila Národná rada SR ešte v lete. Novela začne platiť od 2. januára 2024," dodala Rácová.