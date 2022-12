Novoročný ohňostroj v meste Zvolen nebude ani tento rok

Zvolen 28. decembra (TASR) – Novoročný mestský ohňostroj vo Zvolene nebude ani tento rok. TASR to potvrdil zvolenský primátor Vladimír Maňka.



Ako dodal, mesto by to tento rok stálo približne 5000 eur. Pripomenul, že samospráva už niekoľko rokov neorganizuje na prelome rokov vlastný ohňostroj. Dôvodom je ohľaduplnosť k domácim i voľne žijúcim zvieratám, ktoré práve na prelome rokov veľmi trpia hlukom zo zábavnej pyrotechniky. Ďalším dôvodom je podľa neho aj pomoc životnému prostrediu. Hovorca Zvolena Martin Svatuška v minulosti uviedol, že posledný ohňostroj mesto organizovalo na prelome rokov 2016 a 2017. "Vtedy ho objednávalo za sumu 1200 eur," podotkol. Primátor spresnil, že oslavy príchodu nového roka však na námestí vo Zvolene budú. Súčasťou budú diskotéka a spoločné vítanie roka 2023.



Bez novoročného mestského ohňostroja budú aj v Detve. Primátor Branislav Baran povedal, že sa na tom dohodli s poslancami detvianskeho zastupiteľstva. "Väčšina z nich a aj ja sme proti ohňostroju, ušetrené peniaze môžeme využiť niekde inde. Pristupujeme však k tomu aj z ekologických dôvodov," spomenul.



Ani mesto Hriňová v Detvianskom okrese na vítanie nového roka ohňostroj neobjednáva. Vedúca oddelenia služieb hriňovského mestského úradu Zuzana Tršová doplnila, že v Hriňovej v minulých rokoch neorganizovali vítanie nového roka s ohňostrojom. "Šetrili sme dávno pred ekonomickou či energetickou krízou," ukončila.