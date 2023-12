Novoročný ohňostroj vo Zvolene nebude ani tento rok

Zvolen 18. decembra (TASR) - Novoročný mestský ohňostroj v centre Zvolena nebude ani tento rok. Silvestrovskú zábavu a oslavy príchodu nového roka však mesto pre ľudí pripravuje. TASR to potvrdil zvolenský primátor Vladimír Maňka.



Ako uviedol, samospráva ohňostroj na prelome rokov neorganizuje už dlhšiu dobu. Dôvodom je ohľaduplnosť k domácim i voľne žijúcim zvieratám, ktoré práve na prelome rokov veľmi trpia hlukom zo zábavnej pyrotechniky. "Keď však prídu ľudia na Silvestra do mesta, vždy sa nájde niekto, kto s ňou manipuluje," objasnil s tým, že ďalším dôvodom je aj pomoc životnému prostrediu. Hudobná zábava spojená s diskotékou na námestí vo Zvolene sa začína 31. decembra o 22.00 h.



Primátor spomenul, že ohňostroj si v uplynulých rokoch robievali obyvatelia v mestskej časti Sekier. Nebýva však o polnoci, zvykom bolo organizovať ho podvečer. Prehodnotiť pokračovanie tejto tradície však navrhuje mestská poslankyňa Denisa Záchenská. "Mali by sme zvážiť, akým spôsobom to bude pokračovať. V posledných rokoch robili ľudia ohňostroj pri priehrade Môťová, čo je blízko domova dôchodcov," priblížila. Doplnila, že je to aj v blízkosti rôznych biotopov, kde sa v zime skrývajú zvieratá. Podľa jej slov je to tak nesprávna lokalita. "Buď si rozmyslime, že ho presunieme inde, napríklad k bývalému gymnáziu, alebo zvážme, či túto tradíciu úplne zakážeme," zhrnula. Zdôraznila, že ohľad treba brať na tých, ktorí sa sami brániť nemôžu.



Hovorca Zvolena Martin Svatuška v minulosti uviedol, že posledný ohňostroj mesto organizovalo na prelome rokov 2016 a 2017. "Vtedy ho objednávalo za sumu 1200 eur," podotkol.



Bez novoročného mestského ohňostroja budú aj v Detve. Primátor Branislav Baran povedal, že na Silvestra bude pred kultúrnym centrom iba polnočná diskotéka. Informoval, že podľa všeobecne záväzného nariadenia sa zábavná pyrotechnika môže používať len jeden deň v roku. Aj to len niekoľko hodín na prelome Silvestra a Nového roku. "Ľudia by nemali používať pyrotechniku mimo tohto obdobia, pretože to spôsobuje strach ľudom a trpia aj zvieratá. Ostáva potom aj neporiadok aj v uliciach mesta," ukončil.