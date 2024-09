Novorodencom s vrodenou chybou tváre pomôže tím špecialistov

Banská Bystrica 9. septembra (TASR) - Tím špecialistov z Rooseveltovej nemocnice v spolupráci s detskou nemocnicou v Banskej Bystrici aplikoval novorodencovi s vrodenou chybou tváre Tubingenskú palatinálnu platničku, vďaka ktorej môže dieťa už normálne dýchať a prijímať potravu. Zákrok je neoperačný a rodičia odteraz nemusia za ním vycestovať do Nemecka. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice Ružena Maťašeje.



Dievčatko Esterka malo od narodenia závažné dýchacie ťažkosti a nedokázalo prijímať stravu. Narodilo sa so vzácnou vrodenou chybou tváre Pierre-Robin sekvenciou. Chyba sa vyznačuje nedostatočným vývojom sánky, nefyziologickou polohou jazyka, ktorý spôsobuje obštrukciu dýchacích ciest a taktiež je často prítomný rázštep podnebia.



"Jedným z najčastejším problémov u týchto novorodencov je nemožnosť normálneho príjmu stravy. Sú často odkázaní na príjem potravy výživovou sondou. Opakované aj skryté poruchy dýchania spôsobené obštrukciou zapadajúcim jazykom ohrozujú i správny vývin dieťaťa," vysvetlila Markéta Abelovská z neonatologickej kliniky.



V Rooseveltovej nemocnici vznikol tím odborníkov z neonatologickej kliniky, kliniky maxilofaciálnej chirurgie a z II. detskej kliniky, ktorý vďaka spolupráci s neonatologickou klinikou Univerzitnej nemocnice Tubingen v Nemecku vie poskytnúť liečbu Pierre-Robin sekvencie originálnou Tubingenskou palatinálnou platničkou podľa ich protokolu priamo v Banskej Bystrici. Doteraz boli novorodenci krátko po narodení odkázaní na transport do Tubingenu a následnú mesačnú hospitalizáciu v Nemecku.



"Priebeh zhotovenia samotnej platničky pre Esterku sa začal intraorálnym skenovaním hornej čeľuste. Následne bol takto zhotovený 3D model čeľuste odoslaný do Tubingenu, kde prebehlo 3D plánovanie prototypu platničky. Prototyp vytlačili na 3D tlačiarni v zubnom laboratóriu. Presná poloha a vyhovujúci tvar sa odkontroloval priamo v dutine ústnej pomocou kamery fibroskopu. Po výbere správneho tvaru vytvorili definitívnu Tubingenskú palatinálnu platničku v ortodontickom zubnom laboratóriu," vysvetlili špecialisti.



Hospitalizácia pokračovala nácvikom starostlivosti o platničku mamou dievčatka, ktoré po dvoch týždňoch bolo schopné plného príjmu mlieka fľaškou bez akýchkoľvek známok dýchacích ťažkostí. Aktuálne liečba pokračuje v domácich podmienkach pri pravidelných ambulantných kontrolách.



Novovzniknutý tím v Rooseveltovej a detskej nemocnici, ktorý ako prvý na Slovensku zhotovil a úspešne aplikoval už dve platničky u detí s Pierre-Robin sekvenciou a aktuálne zhotovuje tretiu, je pripravený pomôcť všetkým novorodencom s touto vrodenou chybou.