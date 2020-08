VIDEO: Letnú školu v Novosade navštevuje 33 prvákov až siedmakov

Novosad 10. augusta (TASR) – Letnú školu v Novosade v okrese Trebišov absolvuje 33 detí. Ide hlavne o žiakov, ktorí v domácnosti počas pandémie nového koronavírusu nemali možnosť zapojiť sa do dištančnej výučby. Pre TASR to povedal riaditeľ tunajšej základnej školy s materskou školou Daniel Kenderka.



„Letnú školu sme sa pre našich žiakov rozhodli organizovať vzhľadom na situáciu, ktorá nastala pre COVID-19. Chceli sme, aby mali možnosť vyrovnať svoje rozdiely vo výchove a vzdelávaní,“ povedal. Prvý turnus sa začal v pondelok a ďalší je naplánovaný od 17. do 21. augusta.







Žiakov rozdelili do dvoch skupín, a to od 1. do 4. ročníka a od 5. do 7. ročníka. Výchovno-vzdelávacie aktivity zameriavajú na prírodovednú, čitateľskú a matematickú gramotnosť. Prehlbovať a upevňovať vedomosti žiakov sa snažia cez rôzne didaktické a športové hry. Kenderka pripomenul, že letná škola je alternatívnym spôsobom výučby hravou formou.



Rezort školstva vyčlenil na projekt letných škôl 500.000 eur, pričom podporil 244 projektov. Základná škola s materskou školou Novosad získala sumu 2600 eur.