Trenčín má novú legendu, stal sa ňou vojak z Laugaricia Severus

Trenčín 15. júna (TASR) - Severus - vojak z Laugaricia je novou legendou Trenčína. Rovnomenné literárne dielo z pera Trenčana Vlada Kulíška uvedú do života vo štvrtok (16. 6.). Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



"Legendu o Severusovi uvedú do života autor Vlado Kulíšek a ilustrátor Jozef Vydrnák. Ide o siedme pokračovanie cyklu Príbehy z Trenčína, ktoré bude opäť predlohou pre multižánrové open air podujatie. To sa uskutoční na začiatku letných prázdnin 1. a 2. júla," uviedla hovorkyňa.



Nová legenda podľa nej zavedie návštevníkov do druhého storočia, keď sa na území budúceho Trenčína objavili Rimania. Publikáciu predstaví autor a výtvarník vo štvrtok od 9.30 h v letnej čitárni Verejnej knižnice Michala Rešetku na Jaselskej ulici v Trenčíne.



Podujatie bude spojené s vyhodnotením 58. ročníka motivačnej medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne Čítajme všetci, čítanie je super.