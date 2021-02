Novou miestnou kontrolórkou v Petržalke bude D. Chovancová

Bratislava 9. februára (TASR) – Bratislavská Petržalka bude mať novú miestnu kontrolórku. Na najbližších šesť rokov sa ňou stane Diana Chovancová. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci v dvojkolovej voľbe. Nová kontrolórka nastúpi do funkcie 1. apríla.



O post miestneho kontrolóra sa uchádzalo desať kandidátov, medzi nimi aj doterajší kontrolór Stanislav Fiala. Kandidáti sa zároveň pred voľbou na miestnom zastupiteľstve zúčastnili na verejnom vypočúvaní. Miestni poslanci na margo verejného híringu skonštatovali, že do funkcie sa prihlásili kvalitní ľudia s dobrými skúsenosťami a referenciami. Poslanec Pavol Škápik zároveň podotkol, že takéto verejné vypočúvanie by sa malo realizovať aj pri výbere kandidátov na iné pozície. Pred samotnou voľnou priamo na rokovaní miestneho parlamentu jeden z uchádzačov svoju kandidatúru stiahol.



Hlavný kontrolór vykonáva najmä kontrolu zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s vlastným a zvereným majetkom. Svojou kontrolnou činnosťou prispieva k transparentnosti v rozhodovaní. Do jeho pôsobnosti patrí aj kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrola vybavovania sťažností a petícií a tiež napríklad kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva.



Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu či člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec.



Šesťročné funkčné obdobie doterajšieho miestneho kontrolóra sa končí koncom marca.