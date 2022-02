Novou miestnou poslankyňou v Rači je I. Vanerková

Bratislava 10. februára (TASR) - Miestne zastupiteľstvo v bratislavskej mestskej časti Rača má novú poslankyňu. Zložením sľubu sa ňou stala Ingrid Vanerková. V poslaneckom zbore zasadla na uvoľnené miesto po Jurajovi Madzinovi, ktorý začiatkom januára zomrel.



Vanerková bola zvolená do rady škôlky Gelnická a do miestnej komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy. Tu v období rokov 2010 až 2014 pôsobila ako občan - odborník.



"Aj keď je do volieb len o niečo viac ako osem mesiacov, ako poznám Ingrid a jej akčnosť, tak isto ich bude vedieť využiť pre obyvateľov Rače ako ich zástupkyňa," uviedol na sociálnej sieti starosta Rače Michal Drotován.



Račiansky miestny poslanec Juraj Madzin zomrel začiatkom januára vo veku 67 rokov. Od roku 2006 sa angažoval najmä v športových a spoločenských aktivitách. V minulosti bol aj poslancom Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.