Novou náčelníčkou mestskej polície v Žiline sa stane Janka Hrošovská

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Hrošovská pôsobí v žilinskej mestskej polícii od roku 2008.

Autor TASR
Žilina 24. septembra (TASR) - Novou náčelníčkou Mestskej polície v Žiline sa od 1. októbra stane Janka Hrošovská, ktorá je v súčasnosti poverená riadením Mestskej polície Žilina. Do funkcie ju vymenovalo mestské zastupiteľstvo na svojom tohtotýždňovom rokovaní.

Hrošovská pôsobí v žilinskej mestskej polícii od roku 2008. Od 1. decembra minulého roka bola poverená riadením mestskej polície, keďže od 30. novembra minulého roka sa bývalý náčelník Peter Mišejka po vzájomnej dohode so zamestnávateľom vzdal funkcie náčelníka Mestskej polície Žilina.

Janka Hrošovská je predsedníčkou Krajskej sekcie náčelníkov obecných a mestských polícií Žilinského kraja a taktiež je členkou Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska.
