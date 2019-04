Novou prednostkou mestského úradu v Dolnom Kubíne je A. Barienčíková

Vo funkcii vystriedala doterajšieho prednostu Jaroslava Láštica.

Dolný Kubín 1. apríla (TASR) – Novou prednostkou Mestského úradu (MsÚ) v Dolnom Kubíne je od pondelka 42-ročná Andrea Barienčíková. Vo funkcii vystriedala doterajšieho prednostu Jaroslava Láštica.



Barienčíková je treťou ženou na tomto poste v novodobej histórii mesta. „Myslím si, že po niekoľkých rokoch potrebuje úrad na tejto pozícii ženu, ktorá vnesie iný pohľad, respektíve spôsob riadenia a komunikácie. Táto pozícia je veľmi dôležitá vo vzťahu voči obyvateľom nášho mesta a zároveň je to zodpovedná úloha, pretože riadi mnoho zamestnancov mestského úradu,“ povedala.



Pre obyvateľov Dolného Kubína chce nová prednostka do najbližších rokov zabezpečiť fungujúci úrad s kvalifikovanými a spokojnými zamestnancami. Jej víziou je, aby mesto slúžilo všetkým občanom.



Vedenie mesta sa prvýkrát v novodobej histórii rozhodlo, že na pozíciu prednostu urobí výberové konanie. O miesto malo záujem 13 uchádzačov, na osobnom pohovore sa ich zúčastnilo 12. „Pri výberovom konaní nezohrávalo žiadnu úlohu, či je uchádzačom žena alebo muž. V prospech víťazstva pani Barienčíkovej hovorili jej predchádzajúce pracovné skúsenosti z pôsobenia vo verejnej správe, ako aj spoločný pohľad na budúce smerovanie mesta. Verím, že ženský element, ktorý prinesie nová prednostka do riadenia úradu a správy mesta, bude veľkým prínosom,“ skonštatoval dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.



Barienčíková pracovala niekoľko rokov na rôznych pozíciách vo verejnej správe i v súkromnej sfére. Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Na začiatku kariéry pracovala ako externý vyučujúci na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, neskôr ako odborný referent cestovného ruchu a regionálneho rozvoja na MsÚ Dolný Kubín. Posledné štyri roky pôsobila ako manažérka kultúry v mestskom kultúrnom stredisku. Je vydatá a má jedno dieťa.