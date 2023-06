Novou riaditeľkou Bábkového divadla v Košiciach bude L. Papugová

Košice 26. júna (TASR) - Riaditeľkou Bábkového divadla v Košiciach (BDK) bude od augusta Lenka Papugová. Jej vymenovanie v pondelok schválilo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK).



Do výberového konania sa prihlásili dve uchádzačky. Papugová, ktorá bola úspešnejšou z nich, prichádza do funkcie z divadelného prostredia. Ako pre TASR uviedla, desať rokov pôsobila v niekdajšom Štátnom divadle Košice (v súčasnosti Národné divadlo Košice, pozn. TASR) v oblasti administratívy, marketingu, ako aj v obchodnej pozícii.



"Divadelná scéna trochu stráca mladého diváka a potrebujeme mu ukázať, že divadelný svet je naozaj magický, zaujímavý, úžasný a má mu čo povedať. Toto bola najväčšia pohnútka, prečo som sa rozhodla ísť skúsiť realizovať svoje vízie práve do BDK," dodala.



Po vlaňajšom odchode Pavla Hrehorčáka z postu riaditeľa BDK bola poverená riadením divadla Zuzana Szabová.