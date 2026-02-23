< sekcia Regióny
Novou riaditeľkou divadla Romathan bude režisérka Michala Hadušovská
Do funkcie ju s účinnosťou od 15. marca na základe výberového konania vymenovalo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK).
Autor TASR
Košice 23. februára (TASR) - Novou riaditeľkou Krajského divadla Romathan v Košiciach bude divadelná režisérka Michala Hadušovská. Do funkcie ju s účinnosťou od 15. marca na základe výberového konania v pondelok vymenovalo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK).
Hadušovská vyštudovala réžiu na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe, dosiaľ pôsobila aj ako štatutárka umeleckej platformy ART Inn so sídlom v Rožňave. „Ja som svoju koncepciu nazvala moderné divadlo s presahom. To znamená, že v tej prvej fáze po nástupe by som chcela riešiť prvotne dramaturgiu - akým smerom by sa divadlo malo vydať a aké pole diváctva chce ešte obsadiť,“ povedala pre novinárov. Víziou je podľa nej primárne nesústrediť sa len na detské predstavenia, ale vytvoriť taktiež plnohodnotné večerné predstavenia s účinkovaním aj mimo domácej scény. „To znamená rozšíriť portfólio smerom von a dať o sebe vedieť. Potom je to aj pokračovanie v línii toho rómskeho putovania smerom k Rómom, čo je veľmi dôležitá línia, ktorú by som chcela zachovať. A potom aj hľadať akýsi nový formát, ktorý by Rómom sedel,“ priblížila svoje zámery.
Súčasťou jej nástupu do funkcie bude aj celkový audit zahrňujúci finančnú a personálnu oblasť. Novú funkciu vníma ako profesionálnu výzvu aj ďalšiu etapu v živote. „Keďže mám rómskych priateľov, tak som sa necítila až taká stratená v tom vybrať sa týmto smerom a mala som aj ich podporu,“ dodala.
Hadušovská na poste nahradí predchádzajúceho riaditeľa Karola Adama, ktorý divadlo viedol od roku 2017 a z funkcie odišiel vlani v decembri. Poslankyňa Lucia Gurbáľová v rozprave poukázala na zistenia kontroly Útvaru hlavného kontrolóra KSK v divadle Romathan v minulom roku. Išlo o 26 kontrolných zistení vrátane siedmich porušení finančnej disciplíny. Poslankyňa sa spýtala na opatrenia pre nápravu situácie. „Tým základným krokom bolo, že sme sa s bývalým riaditeľom dohodli, že odstúpi z funkcie. To prebehlo,“ reagoval predseda KSK Rastislav Trnka.
Profesionálne rómske divadlo je jediným divadlom svojho druhu na Slovensku i v Európe. V divadle účinkujú herci, speváci, tanečníci a typický rómsky orchester. Od roku 2021 pôsobí Romathan v zrekonštruovaných priestoroch na Továrenskej ulici v Košiciach.
