Detva 7. marca (TASR) – Novou riaditeľkou Domova dôchodcov v Detve je Slavomíra Jamrichová. TASR to potvrdil primátor mesta Branislav Baran s tým, že do svojej funkcie nastúpila 1. marca.



Pripomenul, že víťazkou výberového konania sa stala z viacerých uchádzačov. Na návrh primátora Jamrichovú vymenovalo do funkcie aj mestské zastupiteľstvo na svojom februárovom zasadnutí.



Podľa primátora v súčasnosti nie je investícia, ktorá by bola v domove dôchodcov nutná. Nebráni sa však tomu, že by mesto kapacitu zariadenia rozšírilo. "Treba nám to riešiť. Budeme sa musieť zamyslieť nad tým, či máme priestor na rozšírenie v lokalite, kde sa nachádza," spresnil. Ako dodal, uvažovať bude aj nad pripojením zariadenia na centrálny tepelný zdroj. "Vidíme, čo sa deje s energiami. Do budúcna tam vidím priestor na šetrenie," ukončil Baran.



Zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom funguje v Detve od roku 2002. Prvých obyvateľov prijali 8. júla 2002, kapacita zariadenia je 48 miest.