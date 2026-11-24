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Novou riaditeľkou Magistrátu mesta Košice sa stala Kamila Bačová
Lörinca teší, že na čele magistrátu bude prvýkrát v histórii žena.
Autor TASR
Košice 24. novembra (TASR) - Novou riaditeľkou Magistrátu mesta Košice sa stala Kamila Bačová. Ako informovalo mesto Košice na webovej stránke, po ôsmich rokoch vystriedala na poste Marcela Čopa.
Bačová doposiaľ pôsobila ako prednostka úradu košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP, kde bol nový primátor Ladislav Lörinc starostom. Vymenoval ju deň po ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve. „Som vďačná za príležitosť odovzdať zo seba to najlepšie v službe Košičanom. Verím, že moje doterajšie skúsenosti tvoria dobrý základ pre efektívne riadenie magistrátu, jeho zamestnancov, ale aj procesov,“ dodala.
Lörinca teší, že na čele magistrátu bude prvýkrát v histórii žena. „Predovšetkým však poznám jej schopnosti a som si istý, že prinesie do riadenia magistrátu novú energiu, zefektívnenie práce a najmä schopnosť premeniť plány na reálne výsledky pre Košičanov,“ uviedol s tým, že táto nominácia je podľa neho signálom novej personálnej politiky mesta.
Nový primátor chce transparentné výberové konania a férové príležitosti nielen pre nových ľudí, ale aj pre tých, ktorí už pre mesto pracujú.
Bačová vyštudovala Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove. Neskôr si doplnila doktorát na Technickej univerzite v Košiciach a tiež titul MPA na Prague Institute of Business. V minulosti zastávala manažérske pozície, bola zodpovedná za riadenie, ale aj obchodné smerovanie. Od septembra 2023 pôsobila ako prednostka úradu košickej MČ Sídlisko KVP.
Bačová doposiaľ pôsobila ako prednostka úradu košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP, kde bol nový primátor Ladislav Lörinc starostom. Vymenoval ju deň po ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve. „Som vďačná za príležitosť odovzdať zo seba to najlepšie v službe Košičanom. Verím, že moje doterajšie skúsenosti tvoria dobrý základ pre efektívne riadenie magistrátu, jeho zamestnancov, ale aj procesov,“ dodala.
Lörinca teší, že na čele magistrátu bude prvýkrát v histórii žena. „Predovšetkým však poznám jej schopnosti a som si istý, že prinesie do riadenia magistrátu novú energiu, zefektívnenie práce a najmä schopnosť premeniť plány na reálne výsledky pre Košičanov,“ uviedol s tým, že táto nominácia je podľa neho signálom novej personálnej politiky mesta.
Nový primátor chce transparentné výberové konania a férové príležitosti nielen pre nových ľudí, ale aj pre tých, ktorí už pre mesto pracujú.
Bačová vyštudovala Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove. Neskôr si doplnila doktorát na Technickej univerzite v Košiciach a tiež titul MPA na Prague Institute of Business. V minulosti zastávala manažérske pozície, bola zodpovedná za riadenie, ale aj obchodné smerovanie. Od septembra 2023 pôsobila ako prednostka úradu košickej MČ Sídlisko KVP.