Novou riaditeľkou MIB bude architektka a urbanistka P. Marko

Bratislava 14. decembra (TASR) - Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) bude mať novú riaditeľku. Od polovice januára 2024 sa ňou stane architektka a urbanistka Petra Marko. Na poste nahradí doterajšieho šéfa mestskej príspevkovej organizácie Jána Mazúra, ktorý sa vzdal funkcie. Rozhodli o tom vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci, keď schválili výsledok výberového konania a odporúčania výberovej komisie.



"Uvedomujem si, že naplniť víziu, aké mesto chceme, je otázka, ktorá si vyžaduje množstvo konštruktívnych riešení založených na spoločenskej dohode. Moju nastávajúcu rolu preto vnímam ako veľkú zodpovednosť viesť koncepčnú prácu transparentne a otvorene," skonštatovala Marko s tým, že sa teší na zapájanie mestských častí, občianskeho a súkromného sektora i obyvateľov do rozvoja mesta.



Do výberového konania sa prihlásilo päť záujemcov. Komisia odporučila do ďalšieho kola štyroch kandidujúcich, z ktorých jeden odstúpil. Svoje vízie predstavili na verejnom vypočutí koncom novembra. O víťazovi rozhodovala päťčlenná komisia.



Petra Marko je architektka a odborníčka na tvorbu miest s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti verejných priestorov a mestského rozvoja. Dlhodobo pôsobila v Londýne, kde spoluzaložila ateliér mestotvorby a miestotvorby, ktorý sa podieľa na projektoch mestskej regenerácie v Británii, na Slovensku a v Čechách. Venovala sa témam inkluzívnych miest a udržateľnej mobility. Je spoluautorkou strategickej vízie VeloCity na udržateľný rast rurálnych (vidieckych) miest. Posledné dva roky pôsobí v Bratislave ako konzultantka v témach zelenej mobility, rozvoja udržateľných štvrtí a aktivácii verejných priestorov.



MIB je mestská príspevková organizácia, ktorá má na starosti architektúru, územné plánovanie, participáciu a strategické plánovanie.