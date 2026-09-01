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Novou riaditeľkou michalovskej a trebišovskej nemocnice je Grüllingová
Viac ako 14 rokov viedla Železničnú nemocnicu v Košiciach a viac ako sedem rokov súbežne aj polikliniku ProCare KVP Košice.
Autor TASR
Michalovce 1. septembra (TASR) - Vedenie nemocníc v Michalovciach a Trebišove preberá od 1. septembra Mária Grüllingová, skúsená manažérka s dlhoročnou praxou v zdravotníctve. Vo funkcii nahrádza Mariána Haviernika, ktorý zostáva v sieti Penta Hospitals Slovensko a bude zodpovedný za novú oblasť dlhodobej a sociálnej starostlivosti. Informovala o tom za sieť regionálnych nemocníc a polikliník PR špecialistka Bianka Krejčíová.
Grüllingová sa podľa tlačovej správy vracia do siete Penta Hospitals Slovensko po približne roku. Viac ako 14 rokov viedla Železničnú nemocnicu v Košiciach a viac ako sedem rokov súbežne aj polikliniku ProCare KVP Košice. „Michalovská aj trebišovská nemocnica majú pre región Zemplína veľký význam. Mojou prioritou bude nadviazať na doterajšiu prácu, podporovať spoluprácu oboch nemocníc, stabilitu ich tímov a ďalší odborný rozvoj pracovísk,“ uviedla Grüllingová.
Haviernik nastúpil do vedenia michalovskej nemocnice na začiatku roka 2018, krátko po otvorení jej nového monobloku. Od začiatku roka 2025 zároveň zastrešoval spoločné riadenie nemocníc v Michalovciach a Trebišove, ktorého cieľom je intenzívnejšia spolupráca oboch zariadení a efektívnejšie využívanie ich odborných kapacít.
Grüllingová sa podľa tlačovej správy vracia do siete Penta Hospitals Slovensko po približne roku. Viac ako 14 rokov viedla Železničnú nemocnicu v Košiciach a viac ako sedem rokov súbežne aj polikliniku ProCare KVP Košice. „Michalovská aj trebišovská nemocnica majú pre región Zemplína veľký význam. Mojou prioritou bude nadviazať na doterajšiu prácu, podporovať spoluprácu oboch nemocníc, stabilitu ich tímov a ďalší odborný rozvoj pracovísk,“ uviedla Grüllingová.
Haviernik nastúpil do vedenia michalovskej nemocnice na začiatku roka 2018, krátko po otvorení jej nového monobloku. Od začiatku roka 2025 zároveň zastrešoval spoločné riadenie nemocníc v Michalovciach a Trebišove, ktorého cieľom je intenzívnejšia spolupráca oboch zariadení a efektívnejšie využívanie ich odborných kapacít.