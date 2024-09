Novou riaditeľkou Okresného riaditeľstva HaZZ v Prievidzi je Javorková

Prievidza 3. septembra (TASR) - Novou riaditeľkou Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Prievidzi je od 1. septembra Zuzana Javorková. Do funkcie ju vymenoval prezident HaZZ Adrián Mifkovič. TASR o tom v utorok informoval hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne Marián Petrík.



Javorková je absolventkou Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. V HaZZ a jeho právnych predchodcoch pôsobí od roku 1991, keď nastúpila na funkciu inšpektor požiarnej ochrany (PO) na odbor PO Okresného úradu v Prievidzi, kde neskôr pôsobila na funkcii samostatný inšpektor PO.



Novovymenovaná riaditeľka následne od roku 2002 zastávala funkciu odborného inšpektora a od roku 2005 funkciu vedúci technik špecialista OR HaZZ v Prievidzi. Od 1. septembra 2021 ju vymenovali na zastupovanie nadriadeného - riaditeľa OR HaZZ v Prievidzi, funkciu s malými prestávkami vykonávala do 31. augusta tohto roka.