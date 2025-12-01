< sekcia Regióny
Novou riaditeľkou Slovenského banského múzea je Patrícia Valuchová
Valuchová vyštudovala Fakultu ekonomiky a manažmentu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
Autor TASR
Banská Štiavnica 1. decembra (TASR) - Novou generálnou riaditeľkou Slovenského banského múzea (SBM) v Banskej Štiavnici sa stala Patrícia Valuchová. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR s tým, že do funkcie ju v pondelok uviedol generálny tajomník služobného úradu MŽP SR Marek Chovan.
Ako rezort dodal, Valuchová prešla transparentným výberovým konaním. „Hlavou víziou novej šéfky múzea je naštartovať realizácie zmysluplných projektov, ktoré zachovajú národné kultúrne pamiatky, zatraktívnia expozície múzea a zároveň prinesú efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami štátu pri realizácii úloh tejto špecializovanej organizácie,“ uviedlo ministerstvo.
Valuchová vyštudovala Fakultu ekonomiky a manažmentu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Ministerstvo dodalo, že zo súkromného sektora má bohaté, niekoľkoročné skúsenosti v oblasti ekonómie a účtovníctva. Valuchová vykonávala riadiaceho funkcie, kde sa podieľala na tvorbe finančných plánov aj kontrole efektívneho hospodárenia so zdrojmi.
