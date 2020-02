Novou šéfkou Bratislava Tourist Board V. Slováková nebude

Bratislava 25. februára (TASR) – Novou riaditeľkou Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB) sa Veronika Slováková nestane. Hoci prešla výberovým konaním a mestskí poslanci schválili návrh na jej vymenovanie, podľa hlavného mesta čelila útokom a napádaniu osobnej integrity do takej miery, že sa rozhodla na pozíciu riaditeľky BTB nenastúpiť. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Magistrát tvrdí, že Slováková prešla náročným výberom, odprezentovala kvalitnú rozvojovú víziu a na jej kvalitách sa zhodli všetci členovia výberovej komisie. "Nevidíme dôvod, pre ktorý by malo byť rozhodnutie výberovej komisie spochybňované. Rozhodnutie pani Slovákovej však rešpektujeme," uviedol Bubla. Ako dočasné riešenie sa vedenie mesta rozhodlo poveriť riadením BTB Vladimíra Greža, ktorý je ešte aktuálne šéfom Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS). Mesto tvrdí, že má dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti, keďže turistický ruch pôvodne spadal tiež do kompetencií BKIS.



Bratislavská samospráva eviduje aj snahu spochybniť transparentnosť výberu novej budúcej riaditeľky BKIS, ktorou sa má stať Katarína Hulíková. Komisia ju na túto pozíciu podľa mesta odporučila na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania. "Členovia výberovej komisie uchádzačku vyhodnotili ako zrelú kandidátku, so skúsenosťami v mediálnej a kultúrnej oblasti, ktorá má veľmi dobré schopnosti integrovať a zlaďovať rôzne záujmové skupiny a agendy pre spoločný cieľ," priblížil Bubla. Ako tvrdí, objavila sa však snaha spochybniť transparentnosť výberu tým, že sa poukazuje na odlišné hlasovanie jedného z členov výberovej komisie a tiež na to, že skupina poslancov bez hlasovacieho práva nebola prítomná pri záverečnej porade a vyhodnotení jednotlivých hlasovaní členov komisie.



"K prvej námietke je potrebné povedať, že výberová komisia má práve preto päť členov, aby sa eliminovalo to, že prípadné odchýlky pri hlasovaní niektorého z členov komisie ovplyvnia celé výberové konanie. Platí to aj pre toto výberové konanie," tvrdí Bubla.



Ak aj jeden z členov komisie hlasoval odlišne od iných, podľa mesta to neovplyvnilo celkové hodnotenie a komisiou vybraná úspešná uchádzačka by bola stále v bodovom hodnotení na prvom mieste. "Výberová komisia je zároveň zložená z viacerých členov aj preto, aby bola zabezpečená komplexnosť pri posudzovaní uchádzača. Jednotliví členovia komisie sa tak dokážu zamerať na rôzne kvality kandidáta a posúdiť ich cez svoje profesné skúsenosti, a to bol aj prípad zmieňovaného hlasovania jedného člena komisie," spresnil hovorca.



Pokiaľ ide o neúčasť skupiny poslancov bez hlasovacieho práva pri záverečnej porade komisie, mesto argumentuje, že tento záverečný akt komisie aj v zmysle rokovacieho poriadku nie je otvorený. "Aj takýmto spôsobom je zabezpečené, aby členovia komisie rozhodovali len na základe svojich individuálnych hodnotení z predošlých kôl výberového konania a vylúčilo sa ovplyvňovanie alebo prípadný tlak zo strany iných prítomných. Tak to bolo aj v tomto prípade. Treba povedať, že stálym členom komisie je vždy aj poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý má hlasovacie právo," vysvetlil Bubla.



Mesto Bratislava odmieta spochybňovanie procesu výberových konaní na nových šéfov bratislavských mestských podnikov a organizácií a tvrdenia o ich netransparentnosti.