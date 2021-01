Novou šéfkou kultúry Bratislavského samosprávneho kraja je Waradzinová

Bratislava 12. januára (TASR) – Dokončenie rozbehnutých projektov, naštartovanie užšej spolupráce s nezriadenou kultúrou či koncepcia stratégie rozvoja kultúry do roku 2027. Aj to sú priority novej šéfky kultúry Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorou sa stala Svetlana Waradzinová, bývalá prorektorka pre zahraničie, projektovú činnosť a vzťahy s verejnosťou Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.



"Svetlana Waradzinová sa v oblasti kultúry pohybuje roky. Má skúsenosti s vedením projektov, s riadením veľkých tímov - domácich aj medzinárodných. To bol hlavný dôvod výberu, keďže sa kultúrna oblasť nachádza v neľahkej situácii. Potrebuje povzbudiť, priniesť pomoc, nápady," zhodnotil predseda BSK Juraj Droba.



Pod vedením novej vedúcej kultúry by sa mala napríklad spustiť rekonštrukcia Divadla Aréna, zároveň by sa mali vytvoriť podmienky na kontinuálne pokračovanie prevádzky divadla. Dokončiť by sa mala aj rekonštrukcia Synagógy v Senci, ktorá by mala po otvorení plniť funkciu kreatívneho centra, ako aj kaštieľa v Modre, kde vzniká digitalizačné stredisko. Okrem toho by sa mala posilniť komunikácia a spolupráca a aktérmi nezriadenej kultúry v kraji.



"Napriek tomu, že financií alokovaných v Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme (BRDS) nie je dostatok pre všetky dobré projekty, sú tieto organizácie vitálnou silou rozvoja umenia a kultúry v regióne," skonštatovala Waradzinová. V pláne má tiež spolu s Nadáciou Cvernovka intenzívnejšie rozbehnúť spoluprácu v oblasti performatívneho umenia v tzv. Telocvični, a tak dať viac príležitostí aj mladým a menšinovým formám a žánrom súčasného umenia. Popri tom chce na VŠMU pokračovať vo vzdelávaní manažérov umenia a kultúry.



Svetlana Waradzinová je predstaviteľka strednej generácie divadelných dramaturgov a manažérov, absolventka divadelnej dramaturgie na Divadelnej fakulte VŠMU a postgraduálneho štúdia manažmentu umenia a kultúrnej politiky na Goldsmiths London University vo Veľkej Británii. Venuje sa tradičným divadelným projektom, alternatívnym divadelným formám, autorským projektom a výskumným projektom kultúrnej politiky a administrácie umenia.



Ako dramaturgička, umelecká či marketingová manažérka pôsobila v Divadle Jána Palárika v Trnave, Nová scéna v Bratislave a Štúdiu L&S v Bratislava, ako členka výkonného výboru European Network of Cultural Management and Policy v Bruseli či riaditeľka medzinárodného festivalu divadelných vysokých škôl Istropolitana Projekt.