Firma Odvoz a likvidácia odpadu bude mať novú šéfku
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Novou šéfkou strategickej bratislavskej mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) bude Miroslava Čalfová. Do funkcie ju primátorovi navrhla výberová komisia a vo štvrtok to odobrili aj bratislavskí mestskí poslanci. Nastúpiť by mala 1. januára 2026.
Čalfová má dlhoročné skúsenosti v energetike, odpadovom hospodárstve a príbuzných odvetviach. Podľa vlastných slov viedla strategické transformácie, riadila komplexné finančné aj prevádzkové procesy a participovala na významných strategických projektoch. V súčasnosti pôsobí ako finančná riaditeľka a členka predstavenstva v OLO.
Vedenie OLO preberie Čalfová po Ivanovi Sokáčovi, ktorý šéfoval podniku od roku 2021. Sokáč vo funkcii končí k 31. decembru 2025.
Do výberového konania na pozíciu šéfa OLO bolo doručených 19 kompletných prihlášok. Na úvodné pohovory boli pozvaní štyria kandidáti, dvaja z procesu výberového konania odstúpili. Verejné vypočutie kandidátov bolo 13. októbra. „Výberová komisia poskytla odporúčanie pánovi primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Miroslavu Čalfovú na pozíciu CEO spoločnosti OLO, ktorá skončila na prvom mieste,“ píše sa v materiáli, o ktorom rokovalo mestské zastupiteľstvo.
Mestskí poslanci vo štvrtok zároveň zobrali na vedomie ukončenie výkonu funkcie Lenky Jakubčovej ako členky dozornej rady OLO ku koncu roka 2025 a za nového člena schválili Pavla Škápika. Rovnako odsúhlasili Jána Duranského za riaditeľa príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy, a to k 15. novembru.
