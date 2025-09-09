< sekcia Regióny
Novou starostkou Dolných Mladoníc sa stala Lucia Zaťkovová
Autor TASR
Dolné Mladonice 9. septembra (TASR) - Novou starostkou obce Dolné Mladonice v okrese Krupina sa v sobotňajších (6. 9.) doplňujúcich voľbách stala Lucia Zaťkovová (nezávislá). Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ako sa uvádza v zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu doplňujúcich volieb, v obci je celkom 96 oprávnených voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 47 obyvateľov, platných hlasovacích lístkov bolo celkom 44. Zaťkovová bola vo voľbách jedinou kandidátkou.
