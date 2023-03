Novou starostkou Dvorov nad Žitavou sa stala Kristína Fridriková

Dvory nad Žitavou 27. marca (TASR) – Novou starostkou Dvorov nad Žitavou v okrese Nové Zámky sa stala Kristína Fridriková. Novú starostku zvolili obyvatelia do funkcie v sobotných (25. 3.) doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí. Vyplýva to z výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Doterajšia zástupkyňa starostu kandidovala ako nezávislá kandidátka. O funkciu sa uchádzala ako jediná. Z celkového počtu 4128 voličov zapísaných v zoznamoch voličov získala Fridriková 641 platných hlasov.



V októbrových komunálnych voľbách obhájil svoj post starostu Dvorov nad Žitavou Branislav Becík (Hlas-SD). Ten sa však súčasne stal aj predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou predsedu samosprávneho kraja, preto Becík z funkcie starostu odstúpil.