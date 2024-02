Novozámocká knižnica ponúkne čitateľom výstavy aj tvorivé dielne

Nové Zámky 26. februára (TASR) - Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch ponúkne počas Týždňa slovenských knižníc svojim čitateľom viaceré tvorivé dielne i výstavy. Ako uviedli organizátori, podujatia sa budú konať od 4. do 8. marca.



V tomto období ponúka knižnica novým čitateľom členské na rok zadarmo. "Okrem toho bude v tomto období platiť generálny pardon na všetky upomienky z omeškania v prípade, ak čitateľ vráti v danom týždni vypožičané knihy," informovali organizátori.



Jarné prázdninové tvorivé dielne určené nielen deťom sa budú v knižnici konať 4. marca. Súčasťou programu Týždňa slovenských knižníc bude aj výstava ilustrácií z detských kníh a grafík výtvarníka a ilustrátora Miroslava Regitka s názvom Obrázky v knižnici. "V spolupráci so Základnou školou G. Bethlena sme pripravili aj minivýstavu žiackych prác s názvom Anton Bernolák ako hrdina komiksu - ako vidia Bernoláka tínedžeri v 21. storočí. Obe výstavy budú verejnosti sprístupnené až do 28. marca," uviedli organizátori.



Novozámocká knižnica sa 6. marca zapojí do celoslovenského podujatia zameraného na zviditeľnenie knižníc na Slovensku s názvom Je nás počuť. "V tento deň a v rovnakú hodinu budú knihovníci v mestách a obciach spoločne čítať verejnosti. Na 6. marca je tiež naplánované stretnutie Klubu kreatívnej tvorby. Témou stretnutia bude Veľká noc a výroba veľkonočných ozdôb z kerahmoty," doplnila knižnica.