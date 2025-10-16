< sekcia Regióny
Novozámocká knižnica ponúkne do konca októbra podujatia určené deťom
Vo štvrtok sa škôlkari mohli zúčastniť na podujatí s názvom Ukáž čo vieš - Ki? Mit? Tud?.
Nové Zámky 16. októbra (TASR) - Novozámocká Knižnica Antona Bernoláka pripravila na druhú polovicu októbra viaceré podujatia pre deti. Ako uviedli organizátori, rôzne prehliadky i workshopy sú určené deťom materských a základných škôl i stredoškolákom.
Vo štvrtok sa škôlkari mohli zúčastniť na podujatí s názvom Ukáž čo vieš - Ki? Mit? Tud?. „Šlo o prehliadku, na ktorej vystúpili deti, aby predviedli svoje spevácke, tanečné, divadelné či hudobné vystúpenie. V piatok 17. októbra zasa čaká na tretiakov zo Základnej školy (ZŠ) Nábrežná zábavná cesta okolo sveta na podujatí s názvom Kto žije hore? Kto žije dole?. Žiaci sa počas nej zoznámia s množstvom zvierat a dozvedia sa o nich zaujímavé informácie,“ priblížili organizátori.
Stredoškoláci prídu do knižnice vo štvrtok 23. októbra. „Predstavíme im Silviu Demovičovú, slovenskú autorku skvelých románov, ktoré sú určené pre mladých ľudí. Ďalším októbrovým podujatím bude Biblioterapia so zakladateľkou občianskeho združenia Phoenix a lektorkou Lilou Bolemant. Určená je piatakom zo ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským. Konať sa bude v piatok 24. októbra,“ doplnila knižnica.
