Novozámocká knižnica zaregistrovala za prvý polrok 1923 používateľov

Nové Zámky 30. júla (TASR) - Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch zaregistrovala počas prvého polroka tohto roka 1923 používateľov. Viac ako 53 percent z nich tvoria deti do 15 rokov, informovala riaditeľka knižnice Helena Bohátová.



Knižnica zaznamenala vyše 95.000 výpožičiek, čo bolo v prepočte 49 kníh na jedného čitateľa. V prvom polroku ju navštívilo viac ako 20.000 návštevníkov, vrátane čitateľov a používateľov výpožičnej služby, informovala. Najmladší registrovaný čitateľ knižnice mal osem mesiacov, najstarší 94 rokov.



Knižnica pripravila za šesť mesiacov vyše 300 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 12.000 návštevníkov. Pre deti z materských škôl, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl zorganizovala viac ako 190 workshopov, besied, kolektívnych prehliadok výstav a podujatí.



Služby knižnice v prvom polroku využívali aj používatelia so špeciálnymi potrebami, ktorým poskytovala knižnica každý mesiac donášku kníh do domu. Zdravotne znevýhodnení čitatelia, držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím a klienti domovov sociálnych služieb si tak mohli prečítať 600 kníh. Pre nevidiacich, slabozrakých čitateľov a držiteľov preukazu ZŤP zároveň poskytovala knižnica zvukové knihy z knižničného fondu Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.



Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko.



V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138.000 kníh a periodík. Knižnica má vyše 3000 čitateľov, z toho viac ako 1600 detí. Ročne vypožičia zhruba 220.000 kníh a periodík. Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2100 nových titulov.