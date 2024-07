Novozámocká nemocnica dostane zdroje na odstránenie škôd po zatopení

Bratislava/Nové Zámky 10. júla (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Nové Zámky dostane od štátu 196.500 eur na odstránenie škôd po zatopení. Zdroje sa majú uvoľniť zo Všeobecnej pokladničnej správy. Vyplýva to z uznesenia vlády, ktoré kabinet schválil na svojom stredajšom rokovaní.



"Dňa 26. júna mesto Nové Zámky zasiahli prívalové dažde, ktoré spôsobili zatopenie celého mesta, vrátane FNsP Nové Zámky. V rámci nemocnice boli spôsobené majetkové škody, keďže boli zatopené vyšetrovne, výťahové šachty, kuchyňa, práčovňa, ako aj chodby, vrátane skladov so zdravotníckym materiálom, liekmi a potravinami," uvádza sa v predkladacej správe.



Rezort financií má zdroje na sanáciu uvoľniť do 30. augusta. Následne ich ministerstvo zdravotníctva alokuje v prospech nemocnice v Nových zámkoch, urobiť tak má do konca septembra.



Novozámockú nemocnicu po prudkých prívalových dažďoch, ktoré zasiahli región 26. júna vo večerných hodinách, pre pacientov a návštevníkov zatvorili. Vedenie vtedy vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Zdravotnícke zariadenie opätovne otvorili 28. júna, operatívu spustili 2. júla.