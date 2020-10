Novozámocká nemocnica testuje pacientov i zamestnancov

Nové Zámky 31. októbra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch zriadila vlastné testovacie tímy, ktoré majú za úlohu počas víkendu otestovať všetkých pacientov i zamestnancov. Odbery sa vykonávajú na troch stanovištiach pred budovou, štvrtý mobilný tím prechádza celú nemocnicu a testuje pacientov a personál priamo na pracoviskách.



Cieľom nemocnice je podľa slov jej riaditeľa Daniela Žingora otestovať každého zamestnanca i pacienta, aby bolo možné nájsť tých, ktorí sú pozitívni na ochorenie COVID-19. „Máme 288 pacientov. Na reprofilizovaných lôžkach na 13. poschodí máme hospitalizovaných 23 pacientov. Z nich 15 je pozitívnych a potvrdených aj PCR testom. Títo nemajú až taký ťažký klinický priebeh, ďalších šiestich pacientov máme na umelej pľúcnej ventilácii,“ uviedol Žingor.



Nemocnica má k dispozícii 8250 testov, vďaka ktorým môže otestovať nielen pacientov a svojich zamestnancov, ale aj ich rodinných príslušníkov. „Za tie dva dni by sme mohli otestovať približne 2700 ľudí a vyhľadať tých pozitívnych. Aktuálne počas prvej zmeny od 7.30 do 12.30 h sa v rámci štyroch tímov podarilo otestovať 704 zamestnancov a ich príbuzných. Na základe antigénového testu boli 14 zamestnanci pozitívni, takže nám vychádza zhruba tá dvojpercentná záchytnosť, čo je v súlade aj s doterajšími skúsenosťami,“ povedal Žingor.



Podľa slov vedúcej epidemiologického tímu Melindy Tóthovej k sobote nemocnica neeviduje medzi pacientmi nové pozitívne prípady. „Štyri testovacie tímy po štyroch členoch však naďalej pracujú. Zatiaľ sme nezaznamenali prípad, že by sa niekto v nemocnici odmietol dať testovať,“ skonštatovala.



Riaditeľ novozámockej nemocnice nepredpokladá, že by bolo nutné po víkendovom testovaní zásadne obmedziť činnosť zdravotníckeho zariadenia. „Nemocnica je určite schopná fungovať, uvidíme, aké čísla budeme mať v nedeľu (1. 11.) večer. Plánujeme však isté obmedzenia. V pondelok (2. 11.) vychádza nariadenie, na základe ktorého zastavujeme elektívnu operatívu, ktorá znesie odklad. Vykonávať sa bude v podstate akútna medicína,“ skonštatoval Žingor.