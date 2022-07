Novozámocká nemocnica pomáha pacientom robotickou rehabilitáciou

Nové Zámky 8. júla (TASR) - Neurologická klinika v novozámockej nemocnici začala využívať pri liečbe pacientov po cievnej mozgovej príhode robotickú rehabilitáciu. Využíva na to nové prístroje, ktoré pomáhajú chorým pri nácviku stability a chôdze.



Ako vysvetlila primárka neurologickej kliniky Daša Viszlayová, na rehabilitáciu sa využíva prístroj Lite Gait. Mobilný odľahčovací systém slúži na nácvik stability postoja a chôdze. "Pacientom poskytuje bezpečné prostredie pri nácviku státia, presunu a tréningu chôdze. Ponúka štyri nezávisle nastaviteľné popruhy horného postroja, ktoré kontrolujú držanie tela a pohyb v troch rovinách. Prístroj je určený pre pacientov s asymetrickým postihnutím," uviedla.



Ďalším prístrojom je počítačom ovládané robotické zariadenie Erigo. To postupne privádza pacienta do zvislej polohy pri pohybe nôh a pri aplikácii cyklického zaťaženia nôh. Cieľom prístroja je príprava pacienta na nácvik chôdze. "Vertikalizácia pacientov s poškodením mozgu vôbec nie je jednoduchá. Prístroj vďaka elektrickej stimulácii dolných končatín a aktívnou simuláciou chôdze minimalizuje nežiaduce účinky u pacienta," doplnila Viszlayová. Ako pripomenula, v súbore prvých pacientov novozámockej neurologickej kliniky došlo k zlepšeniu mobility u šiestich z desiatich pacientov.



Oba prístroje boli zakúpené v rámci projektu Rehabilitácia pacienta po mozgovej porážke robotickým systémom RoRehab. Jeho cieľom je posilnenie cezhraničnej spolupráce. "Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. Okrem Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky je doň zapojená aj nemocnica Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet v Maďarsku. Obaja partneri plánujú aj po skončení projektu dlhodobú spoluprácu a odbornú komunikáciu," uviedol hovorca novozámockej nemocnice Ján Baček.