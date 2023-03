Novozámocká nemocnica pripravuje projekty za takmer 60 miliónov eur

Nové Zámky 7. marca (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Nových Zámkoch dementovala správy o tom, že nesplnila podmienky na čerpanie financií z Plánu obnovy a odolnosti. Uviedol to zástupca riaditeľa FNsP Roland Száz.



Informácie o tom, že novozámocká nemocnica nebude čerpať prostriedky z Plánu obnovy sa objavili po tom, ako sa ocitla v zozname žiadateľov, ktorí nesplnili príslušné podmienky. Podľa Száza sa tak stalo omylom. "Do výzvy na financovanie veľkých investičných projektov sa v danom období mohli zapojiť len nemocnice, ktorých predpokladaná kategorizácia v roku 2026 je na úrovni prvého a druhého typu. No v čase podávania projektu ešte nebolo známe zaradenie nemocníc v rámci kategorizácie, pričom novozámocká NsP má ambíciu byť vo vyššej, tretej kategórii," vysvetlil Száz.



Nemocnica tak podľa jeho slov mala pripravený projekt, disponovala súhlasnými stanoviskami, ale v situácii, kedy ešte nebolo známe jej zaradenie v rámci kategorizácie. "V dôsledku tejto situácie sme posielali projekt len na kontrolu, naše žiadosti neboli hodnotené, a tak nebolo možné splniť podmienky výzvy. Na základe usmernenia ministerstva zdravotníctva bude predmetný projekt predložený v rámci inej výzvy Plánu obnovy a odolnosti v marci 2023," uviedol Száz.



Podľa jeho slov novozámocká nemocnica pripravuje projekty do Plánu obnovy už vyše roka. "Teraz, 17. marca, podávame 14 projektov. Do výzvy na obnovu prístrojového a materiálno-technického vybavenia nemocnice podávame ďalších 68 projektov, v prioritizácii máme 114 projektov. Takže chcem dementovať správy, že Nové Zámky neuspeli a nie sme v Pláne obnovy. Sme jedna z mála štátnych nemocníc, ktorá má hotové projekty aj so stavebnými povoleniami," zdôraznil Száz.



Ako doplnil, súhrnná suma pripravených projektov, ktoré súvisia so stavebnými prácami, je okolo 20 miliónov eur. Ďalšie projekty, ktoré sa týkajú prístrojového a ďalšieho vybavenia nemocnice, sú v hodnote približne 38 miliónov eur. "Novozámocká nemocnica je v podstate jediná, ktorá je kompletne zrekonštruovaná. V nadväznosti na to, budeme pokračovať v jej modernizácii. Plánujeme napríklad prerábať jednotky intenzívnej starostlivosti, chceme stavať nový pavilón a pripravujeme aj ďalšie aktivity," dodal Száz.