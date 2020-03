Novozámocká nemocnica zriadila červenú zónu COVID-19 aj stan

Nové Zámky 16. marca (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky od pondelka zrušila ambulantnú časť kliniky fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. „V priestore rehabilitačnej časti na prízemí monobloku vo východnom trakte nemocnica zriadila takzvanú červenú zónu COVID-19 a prijala tak veľmi prísne opatrenia, v súlade so smernicou hlavného hygienika,“ uviedol hovorca nemocnice Ján Baček. Priestor je odizolovaný, má dva samostatné vchody a bude slúžiť výlučne pre pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19. Krízový štáb nemocnice sa rozhodol pre tento krok preto, aby zabránil možnému hroziacemu riziku rozšírenia koronavírusu v monobloku nemocnice.



Zriadená červená zóna nie je plnohodnotným infektologickým pracoviskom, preto primárne neslúži na vykonávanie preventívnych vyšetrení pacientov s podozrením na COVID-19. Každý pacient, u ktorého sa potvrdia klinické príznaky, bude na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nových Zámkoch prevezený na najbližšie infektologické pracovisko alebo do domácej izolácie. Pacienti s pozitívnou anamnézou, bez príznakov, budú v domácej karanténe a budú kontaktovať RÚVZ.



Nemocnica v rámci prijatých opatrení zriadila aj stan pri vrátnici, kde člen vlastnej ochrany a zdravotnícky pracovník budú vykonávať triedenie všetkých pacientov podľa usmernenia hlavného hygienika. Zrušené sú všetky plánované operácie a ambulantné vyšetrenia, ktoré znesú odklad. Nemocnica poskytuje iba akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. „Žiadame pacientov, aby dôkladne zvážili potrebu návštevy lekára. Pacientom odporúčame, aby sa telefonicky informovali o ďalšom postupe, preobjednali sa a o predpísanie liekov požiadali výhradne elektronicky,“ upozornil Baček.



Na oddeleniach naďalej platí prísny zákaz návštev, vychádzanie pacientov z oddelení, okrem plánovaných vyšetrení. Všetci zamestnanci nemocnice sú povinní nosiť ochranné rúška. Obedy pre zamestnancov budú vydávané výhradne do obedárov podľa harmonogramu výdaja.