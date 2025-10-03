< sekcia Regióny
Novozámockí kriminalisti zadržali muža, ktorý mal predávať drogy
Podľa kriminalistov si mal muž zabezpečovať pervitín najmenej od roku 2022 na viacerých miestach v okrese Nové Zámky.
Autor TASR
Nové Zámky 3. októbra (TASR) - Kriminalisti z Nových Zámkov počas protidrogovej akcie zadržali 38-ročného muža, ktorý si mal zadovažovať a následne aj predávať drogy. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
Podľa kriminalistov si mal muž zabezpečovať pervitín najmenej od roku 2022 na viacerých miestach v okrese Nové Zámky. Využívať ich mal pre vlastnú potrebu, ale aj na ďalší predaj. Bez povolenia tiež neoprávnene prechovával v byte na ulici G. Bethlena v Nových Zámkoch doposiaľ nezistené množstvá marihuany.
Ako uviedla polícia, muž pervitín vo väčšom množstve predával a dával bezodplatne na presne nezistených miestach v okrese Nové Zámky. U podozrivého vykonali domovú prehliadku, počas ktorej zaistili podozrivé vrecká s bielou kryštalickou látkou a zelenou sušinou, ktoré podrobia znaleckému skúmaniu.
Policajný vyšetrovateľ vzniesol 38-ročnému mužovi obvinenie pre drogovú trestnú činnosť. „V danej veci bol spracovaný podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby,“ doplnila polícia.
