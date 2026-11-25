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Novozvolená primátorka Šurian A. Danielová prevzala vedenie mesta
Danielová kandidovala ako nezávislá.
Autor TASR
Šurany 25. novembra (TASR) - Novozvolená primátorka Šurian Alžbeta Danielová sa zložením sľubu v pondelok 23. novembra oficiálne ujala funkcie na volebné obdobie 2026 až 2030. Spolu s ňou zložilo sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva aj 12 mestských poslancov.
Danielová zdôraznila, že úlohou zastupiteľstva bude chrániť hodnoty, ktoré zanechali predchádzajúce generácie, no zároveň sa nebáť posunúť mesto ďalej. Vyzvala poslanecký zbor na spoluprácu. „Nemusíme mať vždy rovnaký názor, ale mali by sme mať spoločný záujem, tým je dobro mesta Šurany a jeho občanov. Politické, osobné ani iné rozdiely by nemali byť väčšie než náš spoločný záujem o mesto,“ povedala.
Danielová kandidovala ako nezávislá. Z celkového počtu 3945 platných hlasovacích lístkov získala 2356 hlasov, čo predstavuje 59,72 percenta. Vo funkcii vystriedala Marcela Filagu. Primátorka navrhla, aby dostávala na začiatku svojho pôsobenia zákonný plat s nulovým navýšením, čo predstavuje 4212 eur. Zastupiteľstvo jej návrh zobralo na vedomie.
V novozvolenom mestskom zastupiteľstve bude v novom volebnom období 12 poslancov namiesto doterajších 13. Desiati z nich kandidovali ako nezávislí, jeden zvolený poslanec kandidoval za Sme rodina a jeden za stranu Krajina. Až osem novozvolených poslancov má v zastupiteľstve premiéru.
Danielová zdôraznila, že úlohou zastupiteľstva bude chrániť hodnoty, ktoré zanechali predchádzajúce generácie, no zároveň sa nebáť posunúť mesto ďalej. Vyzvala poslanecký zbor na spoluprácu. „Nemusíme mať vždy rovnaký názor, ale mali by sme mať spoločný záujem, tým je dobro mesta Šurany a jeho občanov. Politické, osobné ani iné rozdiely by nemali byť väčšie než náš spoločný záujem o mesto,“ povedala.
Danielová kandidovala ako nezávislá. Z celkového počtu 3945 platných hlasovacích lístkov získala 2356 hlasov, čo predstavuje 59,72 percenta. Vo funkcii vystriedala Marcela Filagu. Primátorka navrhla, aby dostávala na začiatku svojho pôsobenia zákonný plat s nulovým navýšením, čo predstavuje 4212 eur. Zastupiteľstvo jej návrh zobralo na vedomie.
V novozvolenom mestskom zastupiteľstve bude v novom volebnom období 12 poslancov namiesto doterajších 13. Desiati z nich kandidovali ako nezávislí, jeden zvolený poslanec kandidoval za Sme rodina a jeden za stranu Krajina. Až osem novozvolených poslancov má v zastupiteľstve premiéru.