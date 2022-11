Primátor J. Polaček a mestskí poslanci sa ujali funkcie

Košice 11. novembra (TASR) – Zložením sľubu sa Jaroslav Polaček, opätovne zvolený za primátora Košíc, v piatok ujal funkcie na ďalšie štyri roky. Sľub na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Košiciach zložilo aj 41 poslancov.



V októbrových voľbách do mestského parlamentu obhájilo svoj post 25 poslancov, ku ktorým pribudlo 13 nováčikov. Okrem toho sú v MsZ aj traja staronoví poslanci, ktorí sa do poslaneckých lavíc vracajú po niekoľkých rokoch.



Najväčšou skupinou v zastupiteľstve sú nezávislí poslanci, je ich 21. Za koalíciu KDH, SaS, Sme rodina, NOVA, Aliancia, Strana rómskej koalície, Dobrá voľba a Umiernení, OĽANO, za ktorú kandidoval na primátora aj Polaček, sa do zastupiteľstva dostali ôsmi poslanci. Strana Starostovia a nezávislí kandidáti má šesť poslancov, Za ľudí dvoch a po jednom Progresívne Slovensko, Hlas-SD, koalícia Spolu, DS, ODS-Občianski demokrati Slovenska a koalícia Smer-SD, SNS, Život-NS, Strana moderného Slovenska. Počet žien sa v MsZ zvýšil z piatich na osem.



Polaček v príhovore ocenil vzájomnú spoluprácu v rámci Košíc minulom období, keď išlo o prekonávanie kríz spojených s pandémiou či vojnou na Ukrajine. "Chcem veriť, že na to nadviažeme. Nečakajú nás ľahké roky, budeme čeliť novým problémom. Najbližšie nás čakajú tvrdé rokovania s vládou, ktorá nám za posledné roky pridáva kompetencie, ale často bez finančného krytia. Potrebujem vašu silu na presadzovanie lepšej pozície pre Košičanov," povedal poslancom. Poukázal aj na ďalšie projekty a vízie do budúcna realizované či pripravované pre mesto.



Polaček obhájil post primátora v komunálnych voľbách, ktoré sa konali 29. októbra, so ziskom 36,8 percenta hlasov.



Na slávnostnej časti zasadnutia MsZ sa ako hostia zúčastnili aj bývalý prezident SR a exprimátor Košíc Rudolf Schuster, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober či generálna konzulka Maďarska v Košiciach Ágota Hetey.