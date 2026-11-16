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Novozvolený primátor Lipian chce založiť sociálny podnik

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Novozvolený primátor už oslovil aj niektorých ľudí, s ktorými by chcel spolupracovať na mestskom úrade.

Autor TASR
Lipany 16. novembra (TASR) - Zhodnotenie stavu projektov a financií mesta bude patriť medzi prvé kroky novozvoleného primátora Lipian v okrese Sabinov Jozefa Kanuščáka. Ako uviedol pre TASR, od výsledkov tohto posúdenia sa bude odvíjať jeho ďalší postup. Medzi jeho zámery patrí založenie sociálneho podniku, oprava športovísk, rozvoj bývania a väčšia pozornosť venovaná seniorom a mládeži.

„Určite chcem mesto, ktoré bude pre verejnosť otvorené,“ povedal Kanuščák. Pozíciu primátora podľa svojich slov vníma ako službu pre mesto. Sociálny podnik by mal pomôcť zamestnať nezamestnaných ľudí a zároveň umožniť lacnejšiu realizáciu stavebných prác či údržby mesta.

Novozvolený primátor už oslovil aj niektorých ľudí, s ktorými by chcel spolupracovať na mestskom úrade. Ich mená zatiaľ nechcel zverejniť. Chce, aby sa úrad viedol odborne a pri výbere spolupracovníkov bude dbať na ich zodpovednosť a záujem o rozvoj mesta. „Určite tam nechcem obsadiť ľudí len preto, aby boli do počtu, ale naozaj budem vyberať dôsledne ľudí, ktorí budú zodpovední a chcú rozvoj mesta ako ja,“ zdôraznil Kanuščák.

Odlev obyvateľov považuje za všeobecný jav v Prešovskom kraji, s ktorým sa podľa svojich slov stretával aj ako podpredseda kraja. Za dôležité považuje vytváranie podmienok pre mladé rodiny, predovšetkým v oblasti bývania, kvalitných škôl a dostupnosti materských škôl. V tejto súvislosti spomenul rozšírenie kapacít škôlok. Venovať sa chce aj možnostiam trávenia voľného času, rozvoju cestovného ruchu a ihrísk.

Jozef Kanuščák (SaS, Konzervatívci, Slovensko, Za ľudí) získal v októbrových komunálnych voľbách 1176 hlasov, čo predstavuje 49,53 percenta. Doterajšieho primátora Vladimíra Jánošíka (Hlas-SD, Smer-SD) porazil o 154 hlasov. Jánošíka podporilo 1022 voličov, teda 43,04 percenta.
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