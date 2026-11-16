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Novozvolený primátor Lipian chce založiť sociálny podnik
Novozvolený primátor už oslovil aj niektorých ľudí, s ktorými by chcel spolupracovať na mestskom úrade.
Autor TASR
Lipany 16. novembra (TASR) - Zhodnotenie stavu projektov a financií mesta bude patriť medzi prvé kroky novozvoleného primátora Lipian v okrese Sabinov Jozefa Kanuščáka. Ako uviedol pre TASR, od výsledkov tohto posúdenia sa bude odvíjať jeho ďalší postup. Medzi jeho zámery patrí založenie sociálneho podniku, oprava športovísk, rozvoj bývania a väčšia pozornosť venovaná seniorom a mládeži.
„Určite chcem mesto, ktoré bude pre verejnosť otvorené,“ povedal Kanuščák. Pozíciu primátora podľa svojich slov vníma ako službu pre mesto. Sociálny podnik by mal pomôcť zamestnať nezamestnaných ľudí a zároveň umožniť lacnejšiu realizáciu stavebných prác či údržby mesta.
Novozvolený primátor už oslovil aj niektorých ľudí, s ktorými by chcel spolupracovať na mestskom úrade. Ich mená zatiaľ nechcel zverejniť. Chce, aby sa úrad viedol odborne a pri výbere spolupracovníkov bude dbať na ich zodpovednosť a záujem o rozvoj mesta. „Určite tam nechcem obsadiť ľudí len preto, aby boli do počtu, ale naozaj budem vyberať dôsledne ľudí, ktorí budú zodpovední a chcú rozvoj mesta ako ja,“ zdôraznil Kanuščák.
Odlev obyvateľov považuje za všeobecný jav v Prešovskom kraji, s ktorým sa podľa svojich slov stretával aj ako podpredseda kraja. Za dôležité považuje vytváranie podmienok pre mladé rodiny, predovšetkým v oblasti bývania, kvalitných škôl a dostupnosti materských škôl. V tejto súvislosti spomenul rozšírenie kapacít škôlok. Venovať sa chce aj možnostiam trávenia voľného času, rozvoju cestovného ruchu a ihrísk.
Jozef Kanuščák (SaS, Konzervatívci, Slovensko, Za ľudí) získal v októbrových komunálnych voľbách 1176 hlasov, čo predstavuje 49,53 percenta. Doterajšieho primátora Vladimíra Jánošíka (Hlas-SD, Smer-SD) porazil o 154 hlasov. Jánošíka podporilo 1022 voličov, teda 43,04 percenta.
„Určite chcem mesto, ktoré bude pre verejnosť otvorené,“ povedal Kanuščák. Pozíciu primátora podľa svojich slov vníma ako službu pre mesto. Sociálny podnik by mal pomôcť zamestnať nezamestnaných ľudí a zároveň umožniť lacnejšiu realizáciu stavebných prác či údržby mesta.
Novozvolený primátor už oslovil aj niektorých ľudí, s ktorými by chcel spolupracovať na mestskom úrade. Ich mená zatiaľ nechcel zverejniť. Chce, aby sa úrad viedol odborne a pri výbere spolupracovníkov bude dbať na ich zodpovednosť a záujem o rozvoj mesta. „Určite tam nechcem obsadiť ľudí len preto, aby boli do počtu, ale naozaj budem vyberať dôsledne ľudí, ktorí budú zodpovední a chcú rozvoj mesta ako ja,“ zdôraznil Kanuščák.
Odlev obyvateľov považuje za všeobecný jav v Prešovskom kraji, s ktorým sa podľa svojich slov stretával aj ako podpredseda kraja. Za dôležité považuje vytváranie podmienok pre mladé rodiny, predovšetkým v oblasti bývania, kvalitných škôl a dostupnosti materských škôl. V tejto súvislosti spomenul rozšírenie kapacít škôlok. Venovať sa chce aj možnostiam trávenia voľného času, rozvoju cestovného ruchu a ihrísk.
Jozef Kanuščák (SaS, Konzervatívci, Slovensko, Za ľudí) získal v októbrových komunálnych voľbách 1176 hlasov, čo predstavuje 49,53 percenta. Doterajšieho primátora Vladimíra Jánošíka (Hlas-SD, Smer-SD) porazil o 154 hlasov. Jánošíka podporilo 1022 voličov, teda 43,04 percenta.