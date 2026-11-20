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Novozvolený primátor Lučenca Marek Preták zložil sľub
Preták vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že mesto Lučenec má potenciál stať sa opäť hospodárskym a kultúrnym centrom Novohradu.
Autor TASR
Lučenec 20. novembra (TASR) - Novozvolený primátor Lučenca Marek Preták (nezávislý) zložil v piatok počas ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva svoj sľub. Vo funkcii nahradil Alexandru Pivkovú (NOVA), ktorá bola primátorkou Lučenca od roku 2010. Spolu s primátorom zložilo sľub aj 21 členov poslaneckého zboru.
Nový poslanecký zbor mesta Lučenec tvoria Martin Landl (nezávislý), Naďa Bohinská (PS), Lucia Kašiarová (nezávislá), Róbert Tóth (nezávislý), Jaroslav Preták (nezávislý), Martin Šebian (Hlas-SD), Tomáš Endrődy (nezávislý), Vlastimil Duzbaba (nezávislý), Martina Hricová (nezávislá), Pavol Križo (Hlas-SD), Renáta Endrődyová (nezávislá), Pavol Baculík (NOVA), Elena Uličná (SaS), Stanislav Spišiak (SaS), Jozef Oravec (nezávislý), Roman Konečný (Hlas - sociálna demokracia), Ivan Siláči (nezávislý), Michal Kováč (SaS), Karolína Morillo Mičková (PS), Peter Grenda (SaS) a Rút Olšiaková (nezávislá).
Preták vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že mesto Lučenec má potenciál stať sa opäť hospodárskym a kultúrnym centrom Novohradu. Poznamenal, že svoj úrad bude vykonávať vždy s dôrazom na zákonnosť, transparentnosť a zodpovednosť. Rovnako nebude zabúdať na ľudskosť, dôstojnosť a úctu k občanom, poslancom či zamestnancom mestského úradu.
Novozvolený primátor poďakoval bývalému vedeniu mesta a zároveň uviedol, že si je plne vedomý zloženia mestského zastupiteľstva a rešpektuje demokratický mandát každého jedného poslanca. „Som pripravený diskutovať, počúvať, hľadať kompromisy a podporovať rôzne návrhy, ktoré budú prospešné, nech budú pochádzať z akejkoľvek strany rokovacej sály,“ skonštatoval.
Nový poslanecký zbor mesta Lučenec tvoria Martin Landl (nezávislý), Naďa Bohinská (PS), Lucia Kašiarová (nezávislá), Róbert Tóth (nezávislý), Jaroslav Preták (nezávislý), Martin Šebian (Hlas-SD), Tomáš Endrődy (nezávislý), Vlastimil Duzbaba (nezávislý), Martina Hricová (nezávislá), Pavol Križo (Hlas-SD), Renáta Endrődyová (nezávislá), Pavol Baculík (NOVA), Elena Uličná (SaS), Stanislav Spišiak (SaS), Jozef Oravec (nezávislý), Roman Konečný (Hlas - sociálna demokracia), Ivan Siláči (nezávislý), Michal Kováč (SaS), Karolína Morillo Mičková (PS), Peter Grenda (SaS) a Rút Olšiaková (nezávislá).
Preták vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že mesto Lučenec má potenciál stať sa opäť hospodárskym a kultúrnym centrom Novohradu. Poznamenal, že svoj úrad bude vykonávať vždy s dôrazom na zákonnosť, transparentnosť a zodpovednosť. Rovnako nebude zabúdať na ľudskosť, dôstojnosť a úctu k občanom, poslancom či zamestnancom mestského úradu.
Novozvolený primátor poďakoval bývalému vedeniu mesta a zároveň uviedol, že si je plne vedomý zloženia mestského zastupiteľstva a rešpektuje demokratický mandát každého jedného poslanca. „Som pripravený diskutovať, počúvať, hľadať kompromisy a podporovať rôzne návrhy, ktoré budú prospešné, nech budú pochádzať z akejkoľvek strany rokovacej sály,“ skonštatoval.