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Novozvolený primátor Námestova Tibor Tomovčík sa ujal funkcie
Meno zástupcu primátora oznámi Tomovčík na niektorom z najbližších zasadnutí MsZ.
Autor TASR
Námestovo 23. novembra (TASR) - Novozvolený primátor Námestova Tibor Tomovčík v pondelok na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) oficiálne prevzal vedenie mesta. Tomovčík, ktorý kandidoval ako nezávislý, vystriedal na primátorskom poste Jána Kaderu. Ten vo voľbách nekandidoval. Nový primátor spolu s novozvolenými poslanci MsZ zároveň zložili sľub.
„Nesľuboval som vám v kampani a nesľubujem ani dnes, pretože veľmi dobre viem, že sľuby sa ľahko vyslovujú, ale ťažšie plnia. Viem aj to, že mesto sa nedá zmeniť z večera do rána, ale poctivou prácou, krok za krokom, ho môžeme začať postupne meniť. Preto vás prosím o trpezlivosť, porozumenie, ale aj aktívnu spoluprácu. Chcem, aby mestský úrad bol miestom otvorenej komunikácie, kde vaše názory, podnety, pripomienky budú vždy vypočuté. Za seba vám dávam chlapské slovo, že budem prijímať rozhodnutia vždy s chladnou hlavou, férovo a v prospech všetkých obyvateľov mesta,“ uviedol nový primátor v príhovore.
V 12-člennom MsZ v Námestove je desať nezávislých poslancov, a to Marián Čiernik, Lukáš Kubík, Eduard Dunčič, Michal Hajdučík, Mária Vojtašáková, Rastislav Žulko, Renata Pavčová, Marián Vlčák, Jozef Pisarčík a Vladimír Kordiak. Dvaja poslanci, Mária Červeňová a Lukáš Štipta, kandidovali za KDH. Meno zástupcu primátora oznámi Tomovčík na niektorom z najbližších zasadnutí MsZ.
„Keď spojíme naše sily a pridáme k tomu poctivú, vecnú a každodennú prácu, dokážeme toto mesto naozaj posunúť vpred. Uvedomujem si aj to, že nebudeme mať vždy rovnaké názory, ale to je v poriadku, pretože takto to má byť. Rôzne pohľady nám pomáhajú vyhnúť sa chybám a učia nás hľadať tie najlepšie riešenia,“ doplnil Tomovčík v príhovore k poslancom s tým, že dôležité je komunikovať s rešpektom a hľadať to, čo pomôže mestu a jeho obyvateľom. Nie to, čo uspokojí egá.
„Nesľuboval som vám v kampani a nesľubujem ani dnes, pretože veľmi dobre viem, že sľuby sa ľahko vyslovujú, ale ťažšie plnia. Viem aj to, že mesto sa nedá zmeniť z večera do rána, ale poctivou prácou, krok za krokom, ho môžeme začať postupne meniť. Preto vás prosím o trpezlivosť, porozumenie, ale aj aktívnu spoluprácu. Chcem, aby mestský úrad bol miestom otvorenej komunikácie, kde vaše názory, podnety, pripomienky budú vždy vypočuté. Za seba vám dávam chlapské slovo, že budem prijímať rozhodnutia vždy s chladnou hlavou, férovo a v prospech všetkých obyvateľov mesta,“ uviedol nový primátor v príhovore.
V 12-člennom MsZ v Námestove je desať nezávislých poslancov, a to Marián Čiernik, Lukáš Kubík, Eduard Dunčič, Michal Hajdučík, Mária Vojtašáková, Rastislav Žulko, Renata Pavčová, Marián Vlčák, Jozef Pisarčík a Vladimír Kordiak. Dvaja poslanci, Mária Červeňová a Lukáš Štipta, kandidovali za KDH. Meno zástupcu primátora oznámi Tomovčík na niektorom z najbližších zasadnutí MsZ.
„Keď spojíme naše sily a pridáme k tomu poctivú, vecnú a každodennú prácu, dokážeme toto mesto naozaj posunúť vpred. Uvedomujem si aj to, že nebudeme mať vždy rovnaké názory, ale to je v poriadku, pretože takto to má byť. Rôzne pohľady nám pomáhajú vyhnúť sa chybám a učia nás hľadať tie najlepšie riešenia,“ doplnil Tomovčík v príhovore k poslancom s tým, že dôležité je komunikovať s rešpektom a hľadať to, čo pomôže mestu a jeho obyvateľom. Nie to, čo uspokojí egá.