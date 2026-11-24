< sekcia Regióny
Novozvolený primátor Štúrova Daniel Mišicák sa ujal vedenia mesta
Z celkového počtu 8480 zapísaných voličov prišlo v Štúrove k volebným schránkam 3817 občanov. Volebná účasť dosiahla v meste 45,01 percenta.
Autor TASR
Štúrovo 24. novembra (TASR) - Novozvolený primátor Štúrova Daniel Mišicák sa zložením sľubu uplynulý pondelok oficiálne ujal funkcie na volebné obdobie 2026 až 2030. Spolu s ním zložilo sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva aj 12 mestských poslancov.
Mišicák zdôraznil, že chce byť primátorom všetkých obyvateľov mesta, nielen tých, ktorí ho podporili. „Na tom, čo nás spája, by nám malo záležať viac než na tom, v čom sa odlišujeme. Každý môže mať svoj názor, vlastnú predstavu a iný pohľad na riešenie. Dôležité však je, aby sme dokázali sa navzájom počúvať, rešpektovať a podporiť dobrý návrh bez ohľadu na to, od koho prichádza. Záujem mesta musí byť vždy dôležitejší než osobné spory či rozdielne predstavy,“ povedal primátor po prevzatí funkcie.
Mišicák kandidoval ako nezávislý. Z celkového počtu 3760 platných hlasovacích lístkov mu vyjadrilo podporu 2978 voličov, čo predstavuje 79,2 percenta. Vo funkcii vystriedal Eugena Szabóa, ktorý stál na čele mesta nepretržite tri volebné obdobia od roku 2014.
V novozvolenom mestskom zastupiteľstve bude v novom volebnom období 12 poslancov namiesto doterajších 13. Maďarská aliancia získala tri mandáty, deväť mandátov patrí nezávislým poslancom. V mestskom zastupiteľstve sú dve ženy a desať mužov.
Z celkového počtu 8480 zapísaných voličov prišlo v Štúrove k volebným schránkam 3817 občanov. Volebná účasť dosiahla v meste 45,01 percenta.
Mišicák zdôraznil, že chce byť primátorom všetkých obyvateľov mesta, nielen tých, ktorí ho podporili. „Na tom, čo nás spája, by nám malo záležať viac než na tom, v čom sa odlišujeme. Každý môže mať svoj názor, vlastnú predstavu a iný pohľad na riešenie. Dôležité však je, aby sme dokázali sa navzájom počúvať, rešpektovať a podporiť dobrý návrh bez ohľadu na to, od koho prichádza. Záujem mesta musí byť vždy dôležitejší než osobné spory či rozdielne predstavy,“ povedal primátor po prevzatí funkcie.
Mišicák kandidoval ako nezávislý. Z celkového počtu 3760 platných hlasovacích lístkov mu vyjadrilo podporu 2978 voličov, čo predstavuje 79,2 percenta. Vo funkcii vystriedal Eugena Szabóa, ktorý stál na čele mesta nepretržite tri volebné obdobia od roku 2014.
V novozvolenom mestskom zastupiteľstve bude v novom volebnom období 12 poslancov namiesto doterajších 13. Maďarská aliancia získala tri mandáty, deväť mandátov patrí nezávislým poslancom. V mestskom zastupiteľstve sú dve ženy a desať mužov.
Z celkového počtu 8480 zapísaných voličov prišlo v Štúrove k volebným schránkam 3817 občanov. Volebná účasť dosiahla v meste 45,01 percenta.