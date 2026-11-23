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Novozvolený primátor Vladimír Kuny sa ujal vedenia mesta Levice
Za tri hlavné priority, na ktoré sa chce nový primátor zamerať hneď po svojom nástupe do funkcie, označil zlepšenie poriadku v meste, riešenie Domu kultúry Družba a audit mestského hospodárenia.
Autor TASR
Levice 23. novembra (TASR) - Novozvolený primátor Levíc Vladimír Kuny sa zložením sľubu v pondelok oficiálne ujal vedenia mesta v novom volebnom období. Spolu s ním zložilo sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva aj 24 novozvolených mestských poslancov. Kuny v primátorskom kresle vystriedal Jána Krtíka, ktorý stál na čele mesta dve volebné obdobia.
Za tri hlavné priority, na ktoré sa chce nový primátor zamerať hneď po svojom nástupe do funkcie, označil zlepšenie poriadku v meste, riešenie Domu kultúry Družba a audit mestského hospodárenia.
Na čistotu a poriadok v uliciach, na sídliskách a v mestských častiach by mal dohliadať FIX tím, ktorý plánuje primátor zriadiť. „Dom kultúry Družba, jeden zo symbolov Levíc, si zaslúži novú šancu. Začneme odbornou, technickou a finančnou revíziou projektu, dopracujeme chýbajúce časti a pripravíme podmienky na novú súťaž, ktorá prinesie kvalitné riešenie,“ dodal Kuny. Hospodárenie mesta a jeho rezervy by mal odhaliť audit mestských budov, prevádzok a zmlúv.
Kuny kandidoval za zoskupenie Tím Kraj Nitra, SaS, Demokrati, Progresívne Slovensko a Hnutie Slovensko. Z celkového počtu 9765 platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora získal Kuny 4054 hlasov, čo predstavuje 41,51 percenta.
V 24-člennom levickom mestskom zastupiteľstve bude mať v novom volebnom období väčšinu koalícia zložená zo strán a hnutí Demokrati, Hnutie Slovensko, Progresívne Slovensko, SaS a Tím Kraj Nitra. V komunálnych voľbách získala 14 mandátov. Ďalší deviati poslanci sú nezávislí. Jeden mandát získal zástupca koalície Hlas-SD, SNS, Sme rodina a Smer-SD. V mestskom zastupiteľstve bude 18 mužov a šesť žien.
Z celkového počtu 26.238 zapísaných voličov bolo pre voľby do zastupiteľstva odovzdaných v Leviciach 9394 platných hlasovacích lístkov. Volebná účasť dosiahla 37,81 percenta.
Za tri hlavné priority, na ktoré sa chce nový primátor zamerať hneď po svojom nástupe do funkcie, označil zlepšenie poriadku v meste, riešenie Domu kultúry Družba a audit mestského hospodárenia.
Na čistotu a poriadok v uliciach, na sídliskách a v mestských častiach by mal dohliadať FIX tím, ktorý plánuje primátor zriadiť. „Dom kultúry Družba, jeden zo symbolov Levíc, si zaslúži novú šancu. Začneme odbornou, technickou a finančnou revíziou projektu, dopracujeme chýbajúce časti a pripravíme podmienky na novú súťaž, ktorá prinesie kvalitné riešenie,“ dodal Kuny. Hospodárenie mesta a jeho rezervy by mal odhaliť audit mestských budov, prevádzok a zmlúv.
Kuny kandidoval za zoskupenie Tím Kraj Nitra, SaS, Demokrati, Progresívne Slovensko a Hnutie Slovensko. Z celkového počtu 9765 platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora získal Kuny 4054 hlasov, čo predstavuje 41,51 percenta.
V 24-člennom levickom mestskom zastupiteľstve bude mať v novom volebnom období väčšinu koalícia zložená zo strán a hnutí Demokrati, Hnutie Slovensko, Progresívne Slovensko, SaS a Tím Kraj Nitra. V komunálnych voľbách získala 14 mandátov. Ďalší deviati poslanci sú nezávislí. Jeden mandát získal zástupca koalície Hlas-SD, SNS, Sme rodina a Smer-SD. V mestskom zastupiteľstve bude 18 mužov a šesť žien.
Z celkového počtu 26.238 zapísaných voličov bolo pre voľby do zastupiteľstva odovzdaných v Leviciach 9394 platných hlasovacích lístkov. Volebná účasť dosiahla 37,81 percenta.