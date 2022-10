Novozvolený primátor Zvolena V. Maňka sa chce stretnúť s úradníkmi

Zvolen 31. októbra (TASR) – Novozvolený primátor mesta Zvolen Vladimír Maňka sa chce v prvých dňoch po nástupe do mestského úradu stretnúť s jeho zamestnancami. V pondelok to uviedol pre TASR.



Pripomenul, že je dôležité, aby od začiatku boli k sebe otvorení a budovali si vzájomnú dôveru. Zároveň vo svojom stanovisku po výsledkoch komunálnych volieb poďakoval ľuďom za dôveru. "Pred voľbami sa podarilo zjednotiť tím 43 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva. Rovnako sa budem snažiť vytvoriť silný tím z toho novozvoleného," podotkol. Spolu s obyvateľmi chce podľa jeho slov mesto rozvíjať. "Aby v ňom občania radi žili, pracovali a trávili svoj voľný čas," zdôraznil.



V komunálnych voľbách vyhral Maňka s prevahou, keď získal 59,43 percenta hlasov. Hlas mu dalo 7489 z 12.600 voličov s platným hlasovacím lístkom. Maňka bol primátorom Zvolena aj v rokoch 1999 až 2005.



Počas soboty (29. 10.) prišlo do volebných miestností vo Zvolene odovzdať svoj hlas 38,14 percenta voličov.