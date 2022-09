Športovcom v Piešťanoch postavili novú atletickú dráhu

Piešťany 25. septembra (TASR) – Novú atletickú dráhu, spĺňajúcu medzinárodné parametre, oficiálne po roku výstavby otvorili v sobotu (24. 9.) pre Piešťancov. Je súčasťou zamýšľaného športového areálu, kde by v blízkom čase mohla k nej a futbalovým trávnikom pribudnúť aj plaváreň. Povedal to pre TASR primátor Piešťan Peter Jančovič.



"Dostávame sa na atletickú mapu Slovenska," skonštatoval primátor. Tartanový ovál na piešťanskom futbalovom štadióne má šesť dráh a dĺžku 400 metrov. Na jednej jeho strane pri bežeckej rovinke vzniklo rozbežisko s umelým povrchom a doskočisko pre skok ďaleký s pieskom, v severnej časti oblúka je vodná priekopa, sektor skoku o tyči, sektor skoku do výšky a rozbežisko pre hod oštepom. Na južnej strane vo vnútri oválu je vybudovaný sektor vrhu guľou, sektor pre hod diskom a kladivom. Celková investícia bola podľa Jančoviča 857.235 eur, Slovenský atletický zväz (SAZ) prispel sumou 250.000 eur. Vlastnosti oválu umožnia v Piešťanoch organizovať podľa jeho slov súťažné i tréningové stretnutia domácich i zahraničných atlétov.



Areál bude okrem športovcov otvorený aj širokej verejnosti. "Dráha tejto kvality nám v meste chýbala," doplnil primátor. Proces prípravy bol podľa jeho slov pomerne dlhý, začal sa odsúhlasením myšlienky pustiť sa do projektu až po náročnú výstavbu. "Vybudovanie atletickej dráhy vnímam veľmi kladne, nielen ako zlepšenie zázemia a tréningových podmienok pre atlétov, ale aj pre celý piešťanský šport. Atletika je základ všetkých športov. Na Slovensku je veľmi málo 400-metrových atletických dráh s umelým povrchom, preto som veľmi rád, že práve v Piešťanoch sa takáto vybudovala. Vo vyspelejších krajinách je bežná vec mať takéto dráhy dokonca na ihriskách základných škôl," zhodnotil tréner a funkcionár klubu Funny athletics Piešťany Jozef Repčík.